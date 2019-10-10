Для малого та середнього сільгоспвиробника дана ініціатива загрожує зниженням ціни на продукцію.
Дивися повний текст У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і технічних культур - аграрії проти.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:47
У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і технічних культур - аграрії проти.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:38
Насколько я вижу - правительство хочет таким образом развитие перерабатывающей ланки и экспорт хотя бы продукции первого передела (муки, крупы и тд).
Что в этом плохого?
Топорно - согласен.
По идее надо дать переходной период, выделить кредитные линии в госбанках под оборудование для этих целей (типа "теплых кредитов"), временно убрать НДС на импорт оборудования для этих целей и установить дату с которой НДС на голые зерновые прекратится.
Хотя может просто прикрывают схемы накруток возмещений НДС.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:44
Учитывая, что в этом году цены на некоторые зерновые культуры “просели” до 30%. Я так понимаю, цены просели не в Украине? В Украине цену растут - пуст ьпродают в своей стране. А всякие возмещения - это теневые схемы. Если бизнес невыгоден, нужно его свернуть и открыть другой более доходный.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:56
Я боюсь, что переработку у нас придется увеличивать в раза 2, а если брать ,например, зерно кукурузы -то раз в 5, и при этом не ясно -есть рынки сбыта для переработанной продукции, например, США или Канада, не могли бы сами переработать свою кукурузу и пшеницу - думаешь у них недоразвита промышленность?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:13
Дык экспортировать никто не запрещает. Но НДС за голое сырье при этом не получаешь.
Или ищется возможность превратить зерно в муку, комбикорм, мясо, яйца и ищи потребителей - и тогда ты с возмещением НДС.
Или ищется другой бизнес.
Имхо если сделать все правильно (как описал выше) - это нормальная гос.политика.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:32
curiousobro НДС возвращает за затраты, а если затрат нет -то и НДС не возвращают.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:02
Re: У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і
Только до определенной меры.
Такого сорта меры хороши там, где есть возможность пристроить готовую продукцию в разумных количествах (подсолнечное масло - тому пример).
Какая переработанная продукция из зерновых является биржевым (крупнооптовым) товаром? Есть ли возможность реализовать эту продукцию в объемах, соответствующих текущему экспорту зерна? Есть ли возможность найти потребителя на такие объемы внутри страны?
Без четкого знания ответов на эти вопросы такая политика есть поощрением не к созданию новых производств, а к сокращению существующих. И к сокращению с/х экспорта, который, худо-бедно, позволяет держать курс на существующем уровне.
Вы ведь не надеетесь, что пирамида ОВГЗ навечно решит все потребности в валюте?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:15
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