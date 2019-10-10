У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і...

Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:23

Конрад Карлович написав: laa1999 написав: curiousobro НДС возвращает за затраты, а если затрат нет -то и НДС не возвращают. НДС возвращает за затраты, а если затрат нет -то и НДС не возвращают.

Совершенно верно. Основные затраты по которым идет возмещение - это топливо, а манипуляции с ним дошли уже до критических размеров - поэтому если уберут возмещение, то эта проблема отпадет. Совершенно верно. Основные затраты по которым идет возмещение - это топливо, а манипуляции с ним дошли уже до критических размеров - поэтому если уберут возмещение, то эта проблема отпадет.

Ну, если единственная поддержка -сельхозпроизводителя - это НДС, то ясно ,что эту поддержку будут использовать по максимуму...Не ясно, почему производитель сельхозпродукции - должен платить налог на производство , в виде НДС на топливо, это его сразу делает не конкурентным в мире, если еще ввести и мировую цену аренды земли...Отмена возврата НДС - ставит украинского производителя в невыгодное положение плюс невозврату за технику НДС,удобрениям, вообще приходим к двойному налогооблажения сельского хозяйства. Тут не все так просто, или отменим и на топливо НДС для сельхозпроизводителей ,и на технику и удобрения -тогда проблема усугубится. Давайте, всем не возвращать НДС. Возврат НДС за руду или любое добываемое сырье,леса -это куда большее зло, чем за производство зерна. Да и металургия сейчас -это в основном уголь и руда,процентов на 85, и газ. Почему только сельхозпроизводителей загонять? А то вы, как curiousobro,который так и не понял, что такое возврат НДС, со знанием дела хочите уничтожить с.х.