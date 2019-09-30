Про це йдеться в заяві ФПУ.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата не менше ніж 7,3 тис. грн - ФПУ.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:19
Мінімальна зарплата не менше ніж 7,3 тис. грн - ФПУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімальна зарплата не менше ніж 7,3 тис. грн - ФПУ.
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