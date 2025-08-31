|
200 тис. пробігу: як зберегти авто у гарному стані
Додано: Вів 28 жов, 2025 09:08
Пропонуємо до обговорення:
Пробіг у 200 тисяч кілометрів — символічна позначка для більшості автомобілів. Після неї машина офіційно переходить у статус «вживаної», але це зовсім не означає, що її час минув. Експерти наголошують: за умови правильного догляду транспорт може залишатися надійним і комфортним ще багато років.
Дивися повний текст 200 тис. пробігу: як зберегти авто у гарному стані
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 09:08
"стиль управления тоже не имеет значения" => "стиль управления также имеет значение, - ..."
Додано: Вів 28 жов, 2025 16:26
Alex_321 написав:
"стиль управления тоже не имеет значения" => "стиль управления также имеет значение, - ..."
--
ресурс недоразвит: Ctrl+Enter отсутствует.
Дякуємо за пильність!
З повагою,
