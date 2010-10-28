Ребята, маленькая просьба.
В университете курсовой проект на тему инвестиций. И я буду рад, если сможете помочь нам - пройти опрос в Google формах.
Примерное время прохождения: 2-3 минуты.
Все строго конфиденшнл.
Спасибо большое!
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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:49
Помогите с опросом для университета об инвестициях.
Всем салют.
Ребята, маленькая просьба.
В университете курсовой проект на тему инвестиций. И я буду рад, если сможете помочь нам - пройти опрос в Google формах.
Примерное время прохождения: 2-3 минуты.
Все строго конфиденшнл.
Спасибо большое!
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