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Помогите с опросом для
университета об инвестициях.

Помогите с опросом для университета об инвестициях.
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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:49

Помогите с опросом для университета об инвестициях.

Всем салют.

Ребята, маленькая просьба.

В университете курсовой проект на тему инвестиций. И я буду рад, если сможете помочь нам - пройти опрос в Google формах.
Примерное время прохождения: 2-3 минуты.

Все строго конфиденшнл.

https://forms.gle/YryHBj9KWQoLYmEZA

Спасибо большое!
Oprosnik
 
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