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Единый портал для новичков и профессионалов рынка. Слушайте

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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:48

Единый портал для новичков и профессионалов рынка. Слушайте

«Радио +1» - первое мультимедийное СМИ о криптоэкономике, открыло круглосуточное радиовещание на сайте http://plusoneradio.com

Чат прямого эфира: https://t.me/plus1radio

Ежедневно команда профессиональных журналистов создаёт инструмент для эффективной работы предпринимателей и профильных специалистов в сфере финансов, технологий, криптовалют и блокчейн-разработок.

В прицеле внимания редакции - новая экономика, её формирование, принципы работы, взаимовлияние на финансовую, политическую, социальную жизнь в России и мире.

Слушателям круглосуточно доступны оперативные выпуски новостей криптоэкономики и обзоры важных мировых событий каждые полчаса, а также разговорные и аналитические программы.

"Радио +1": Новое поколение информации!

Запуск русскоязычного эфира - первый шаг развития. В ближайшие месяцы планируется запуск англоязычного радиоэфира и вебсайта. Далее проект будет масштабироваться по франшизе на китайский, немецкий, французский, португальский, и испанский языки.

Уже достигнуты предварительные договоренности и оформляются соглашения об инфопартнерстве с профильными информационными проектами.

Устали от потока информации? Нет проблем! Нажатием одной кнопки слушатель может сменить информационный поток на музыкальный и оценить авторскую подборку музыки вне рамок музыкальных стилей и форматов.ЗображенняЗображенняЗображення

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