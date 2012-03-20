Единый портал для новичков и профессионалов рынка. Слушайте

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Ежедневно команда профессиональных журналистов создаёт инструмент для эффективной работы предпринимателей и профильных специалистов в сфере финансов, технологий, криптовалют и блокчейн-разработок.
В прицеле внимания редакции - новая экономика, её формирование, принципы работы, взаимовлияние на финансовую, политическую, социальную жизнь в России и мире.
Слушателям круглосуточно доступны оперативные выпуски новостей криптоэкономики и обзоры важных мировых событий каждые полчаса, а также разговорные и аналитические программы.
"Радио +1": Новое поколение информации!
Запуск русскоязычного эфира - первый шаг развития. В ближайшие месяцы планируется запуск англоязычного радиоэфира и вебсайта. Далее проект будет масштабироваться по франшизе на китайский, немецкий, французский, португальский, и испанский языки.
Уже достигнуты предварительные договоренности и оформляются соглашения об инфопартнерстве с профильными информационными проектами.
Устали от потока информации? Нет проблем! Нажатием одной кнопки слушатель может сменить информационный поток на музыкальный и оценить авторскую подборку музыки вне рамок музыкальных стилей и форматов.
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