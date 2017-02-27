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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12124121251212612127
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 23:21

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Так само як не розумію чому Вашингтон/Брюсель має друкувати гроші для безумовного доходу України , таким чином створюючи інфляцію своєї грошовоїодиниці на користь чужих люде

Бо вже 50 років як запустили фін модель, яка не може без друкарського верстату. Просто треба владу, яка зможе переконати віддати частину пирога, який й так роздають, саме нам.

так й це називається інвестиції... просто треба створити умови, щоб сюда було цікаво інвестувати ;)
Shaman
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