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Обізнаність платників податків
допоможе забезпечити...

Обізнаність платників податків допоможе забезпечити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:50

Обізнаність платників податків допоможе забезпечити...

Пропонуємо до обговорення:
На цьому він наголосив у своєму блозі на сайті Корреспондент.net.

Дивися повний текст Обізнаність платників податків допоможе забезпечити стабільний бюджетний дохід – експерт.
R2
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