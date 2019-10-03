RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Милованов: "Ми на межі
економічного прориву"

Милованов: "Ми на межі економічного прориву"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:37

Милованов: "Ми на межі економічного прориву"

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Милованов: \"Ми на межі економічного прориву\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91457
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:37

Кто интересно к этому прорыву привёл? Как не может быть?!
alexander_khirhyalan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 10.10.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:50

Украина на этой меже уже лет пятнадцать-двадцать.
Только вот вместо бесконечно долго ожидаемого прорыва, у нас всё больший и больший реальный отрыв от цивилизованного мира.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2814
З нами з: 26.03.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:57

Ідіот
ovg
 
Повідомлень: 459
З нами з: 01.02.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:16

от коли українська влада затримає не тільки свинарчука, який вкрав 0,25 мільярда гривень, а й бєню, який вкрав 155 мільярдів гривень, от тоді і будемо казати про межу прориву.
simpson_ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 16.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:18

“Ми на межі економічного прориву. Це відчувалося у всіх зустрічах в США. Люди, бізнес, інвестори, чиновники з інтересом дивляться на Україну, і всі визнають здатність нової влади змінити країну. Очікування високі, але всі хочуть трохи придивитися і точно переконатися”, – написав він.

Напоминает анекдот 30-ти летней давности - При коммунистах мы стояли на краю пропасти, сейчас мы сделали решительный шаг вперед
Волгарь
 
Повідомлень: 7220
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:25

так-так так, очень интересно. правда немножко страшно
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 14.11.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:33

Re: Милованов:

... это в смысле прошли дно и начнем черпать ил???!!!!
svetoch-10
 
Повідомлень: 260
З нами з: 21.12.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:43

  svetoch-10 написав:... это в смысле прошли дно и начнем черпать ил???!!!!

ага. "Я думал, что опустился на самое дно, как вдруг снизу постучали..." (С)Станислав Лец
sequence
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 29.12.15
Подякував: 347 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Милованов висловився про ситуацію із зупинкою тютюнового...
R2 » Пон 21 жов, 2019 11:08
3 145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 15:31
PV
На приватизацію передадуть 800 підприємств - Милованов
R2 » Чет 03 жов, 2019 11:50
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 11:50
andrijk777
Гончарук назвав "драйвери" економічного зростання України
R2 » Сер 02 жов, 2019 16:00
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 18:48
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13711)
21.10.2019 18:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.