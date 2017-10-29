Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Додано: Нед 03 тра, 2020 23:12

Маленькое дополнение по поводу TransferWise.



У них хоть и есть комиссия, но она небольшая и фиксированная. Я не знаю другого такого быстрого и дешевого способа вытягивания денег отсюда для отправки их на европейский счет. Неплохо работает в связке с валютными всекартами ПУМБ и картой Моно (бывает очень приятный курс фунта). Одна важная деталь: тянуть надо через приложиние с использованием Google Pay. Напрямую комиссия зверская что на сайте, что в приложении.



Можно конечно использовать крипту, как я и делал раньше. Но это в любом случае медленнее, имеет курсовой риск и большие накладные расходы. Правда накладные расходы можно компенсировать подбирая курсы входа и выхода.



П.С.

Да, конечно остаются лимиты на операции по картам. Тоесть если обороты в тыщах - это не вариант.



П.П.С.

Комиссия за вытягивание денег с украинской карты это не все. Потом TW возьмет маленькую комиссию за отправку денег на счет.