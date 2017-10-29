Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:00

Maksi2 написав: vitaliy_berdinskikh Monzo скриншот не грузится. Monzo скриншот не грузится.

Похоже то местная блокировка, если комп в офисе стоит. У меня так: с работы нет доступа, из дома есть.Там просто пруф в виде фотки письма, с которым пришла карта, на фоне страницы форума. Скриншоты не делал, могу подкинуть два-три видео где рассказывают о приложении. Если в двух словах то это немного похоже на Моно, но нет кнопок внизу, точнее их всего три:* home где есть доступ к карте и копилкам по типу как горизонтально пролистываются карты в Моно; если понятнуть вниз то покажет список из карты и копилок и общую сумму денег* платежы где показывает адресную книгу для переводов и запросов на пополнение, запланированных операций и разбивки платежей на несколько человек* хелпВообще конечно это совсем не Monese, открывать смысла нет. Разве что для каких-то целей нужен британский счёт. И риск закрытия висит над картой и пополнить её из Украины не то чтоб сложно, но уж точно не так просто как у Monese.Bofin, про который я в кратце писал, больше подходит. Но приложение у них ооооочень сырое и работает через пень-колоду: пополнение то функционирует, то нет, отправка денег то происходит, то нет. Поддержка очень вежливая, но реально вопросы не решаются "да сэр, мы передадим эту информацию нашей технической службе". Плюс платная отправка карт на адрес в Европе.