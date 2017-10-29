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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:00

  Maksi2 написав:vitaliy_berdinskikh Monzo скриншот не грузится.
Похоже то местная блокировка, если комп в офисе стоит. У меня так: с работы нет доступа, из дома есть.

Там просто пруф в виде фотки письма, с которым пришла карта, на фоне страницы форума. Скриншоты не делал, могу подкинуть два-три видео где рассказывают о приложении. Если в двух словах то это немного похоже на Моно, но нет кнопок внизу, точнее их всего три:
* home где есть доступ к карте и копилкам по типу как горизонтально пролистываются карты в Моно; если понятнуть вниз то покажет список из карты и копилок и общую сумму денег
* платежы где показывает адресную книгу для переводов и запросов на пополнение, запланированных операций и разбивки платежей на несколько человек
* хелп

Вообще конечно это совсем не Monese, открывать смысла нет. Разве что для каких-то целей нужен британский счёт. И риск закрытия висит над картой и пополнить её из Украины не то чтоб сложно, но уж точно не так просто как у Monese.

Bofin, про который я в кратце писал, больше подходит. Но приложение у них ооооочень сырое и работает через пень-колоду: пополнение то функционирует, то нет, отправка денег то происходит, то нет. Поддержка очень вежливая, но реально вопросы не решаются "да сэр, мы передадим эту информацию нашей технической службе". Плюс платная отправка карт на адрес в Европе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:54

vitaliy_berdinskikh Так надо было уже кусок карты сфоткать без номера, чтоб было видно в общих чертах как она выглядит. А форум наоборот фоткать не обязательно, мы вам верим на слово. 8)
Монзо нужен только тем, у кого есть виза или связи в uk, иначе он не интересен. Bofin мутноватый. Ищем дальше. ;)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:32

  Maksi2 написав:vitaliy_berdinskikh Так надо было уже кусок карты сфоткать без номера, чтоб было видно в общих чертах как она выглядит. А форум наоборот фоткать не обязательно, мы вам верим на слово. 8)
Монзо нужен только тем, у кого есть виза или связи в uk, иначе он не интересен. Bofin мутноватый. Ищем дальше. ;)

Если условием открытия счета есть то, что надо быть резидентом ВБ, рано или поздно это выйдет наружу. Никто не будет обращать внимание на микроплатежи, но при критическом их количестве станет вопрос о том, кто и что, и единственным выходом будет блокировка счета.
В Британии множество стартапов разного покроя, бофин - один из десятков или сотен таковых, как и коте. Кто выживет - никто не знает. Деньги не пропадут в никуда, но доказывать потом, что ты - нарушитель и требуешь возврата средств, потребует доп. времени и, возможно, затрат.
Мелочная хитрожопость вычисляется на раз-два.

PS В странах старой Европы почти никто не откроет счет без доказательств места проживания в данной стране. Если и откроют, то при подозрительности, сомнении в искренности клиента, проще закрыть его, чем разбираться с контролирующими органами.
Лучше смотреть в сторону Ближнего Востока или Азии, либо кому и Белорусь с бацькой надежнее.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:54

Son of Sun
Чтиво и кино для вас

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Щас только сожгу их и сразу вылетаю в Азию через Минск. :mrgreen:
Maksi2
 
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