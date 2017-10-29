Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Додано: Пон 05 жов, 2020 10:54

Какого именно плана?



Мониз был привекателен тем что позволял отрыть счёт заочно и высылал карты (с применением хитрости) прямо на украинский адрес.



Если интересует именно это то единственной известной мне альтернативой является blackcatcard. Но она сделана во-первых под криптовалютчиков, во-вторых не вызывает особого доверия, в третьих там комиссии.



Можно обхитрить Monzo и получить их карту, но стоит ли оно того?



Если карта не нужна, а нужен только счёт с возможность пополнения его через Google Pay - TransferWise. Без карты платить получится только через SEPA, Faster Payments, Elixir и конечно же SWIFT.



Если заочное открытие счёта не является приоритетом номер 1 то у меня в подписи есть ссылка на статью где расписаны польские банки которые открывают счета даже украинским туристам. Засада только в том что сейчас не получится заехать в Польшу как турист.



Открыть в белую счёт в британском банке можно только имея эквивалент 25К фунтов.