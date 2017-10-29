Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 22 чер, 2020 14:39
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Я открыл счет в blackcatcard, чтобы получать наоборот на нее деньги из ЕС. Из хорошего: нашим открывают счета, iban европейский (мальтийский), мне страна не принципиальна была, бесплатное обслуживание. Мне легче общаться на русском, чем на английском, саппорт есть на русском, комиссии конскими не назвал бы, "бонусы" в виде кешбека и остатка на счет меня не особенно интересуют, снимать кеш можно в любом банкомате под 2%. Из плохого только отсутствие бесконтактного чипа, который есть, к слову, на рекламных постерах. Привык уже к тому. что везде есть. Валюта счета меня устраивает. Для приема платежей - идеально. Если нужно с нее закидывать куда-то, то тут да - положить кеш негде, топ ап 3.5%.
Додано: Пон 22 чер, 2020 15:43
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Здравствуйте, подскажите как получить карту Monese в Украине?
Додано: Пон 22 чер, 2020 17:35
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Если есть IBAN в мальтийском банке то значит можно через Transferwise+SEPA загнать за мелкий прайс.
Mind the gap.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 17:36
Официально - никак.
Если прикинуться типа-европейцем то легко, пришлют прямо домой почтой.
Только вопрос - зачем? Заработать 5 евро на том чтобы сагитировать другого лоха открыть там счёт?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:35
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:54
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Какого именно плана?
Мониз был привекателен тем что позволял отрыть счёт заочно и высылал карты (с применением хитрости) прямо на украинский адрес.
Если интересует именно это то единственной известной мне альтернативой является blackcatcard. Но она сделана во-первых под криптовалютчиков, во-вторых не вызывает особого доверия, в третьих там комиссии.
Можно обхитрить Monzo и получить их карту, но стоит ли оно того?
Если карта не нужна, а нужен только счёт с возможность пополнения его через Google Pay - TransferWise. Без карты платить получится только через SEPA, Faster Payments, Elixir и конечно же SWIFT.
Если заочное открытие счёта не является приоритетом номер 1 то у меня в подписи есть ссылка на статью где расписаны польские банки которые открывают счета даже украинским туристам. Засада только в том что сейчас не получится заехать в Польшу как турист.
Открыть в белую счёт в британском банке можно только имея эквивалент 25К фунтов.
Mind the gap.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:15
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Вообще счёт открыть можно и в США, и в других странах ЕС (Словения, Словакия, Болгария), в Турции. Но обычно только очно. А если заочно то за очень много бабла (посредники гуглятся на раз-два).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 18 жов, 2020 15:53
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