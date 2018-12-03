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Досрочное погашение кредита и возврат страхового взноса
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 28 жов, 2019 03:34
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если можно.
Месяц назад я заключила с банком и со страховым агентом - договор кредита и страхования на три года. Согласно условиям договора, сумма моего кредита увеличилась на сумму страхового взноса - 3000 грн. Сейчас я хочу погасить кредит досрочно.
Подскажите, могу ли я вернуть сумму страхового взноса, в случае досрочного погашения кредита? В договоре кредита (он же и страховой договор), о досрочном расторжении договора ничего не сказано. Хотелось бы знать, могу ли рассчитывать на возврат страхового взноса, который был уплачен мною из суммы полученного кредита.
Буду благодарна за ответ.
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LeraValeria
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Додано: Пон 28 жов, 2019 07:51
LeraValeria написав:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если можно.
Месяц назад я заключила с банком и со страховым агентом - договор кредита и страхования на три года. Согласно условиям договора, сумма моего кредита увеличилась на сумму страхового взноса - 3000 грн. Сейчас я хочу погасить кредит досрочно.
Подскажите, могу ли я вернуть сумму страхового взноса, в случае досрочного погашения кредита? В договоре кредита (он же и страховой договор), о досрочном расторжении договора ничего не сказано. Хотелось бы знать, могу ли рассчитывать на возврат страхового взноса, который был уплачен мною из суммы полученного кредита.
Буду благодарна за ответ.
Нет, страховки не предусматривают возврата взносов.
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Faceless
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