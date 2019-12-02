А владелец определился ?
Если нет - я бы не был уверен в корректном определении типа.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 28 жов, 2019 18:36
Re: Приват-бин-чекер
А владелец определился ?
Если нет - я бы не был уверен в корректном определении типа.
Додано: Пон 28 жов, 2019 18:52
Re: Приват-бин-чекер
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 28 жов, 2019 18:54
Додано: Пон 28 жов, 2019 19:31
Re: Приват-бин-чекер
Додано: Пон 28 жов, 2019 21:35
Карта: 5169 3600 0683 7409
Бин: 516936
binlist.org: Vtb Bank Ojsc
binlist.io: VTB BANK OJSC
binlist.net:
Банк: Privat
Владелец: Чорний Вiталiй
Тип карты: Уни
чому ВТБ і чому на виході Privat? чи в вас є ще якісь джерела, що не друкуються на екран
2) карти моно - навіть банк не визачаєтсья
PS інфа звідси
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 29 жов, 2019 03:23
Додано: Вів 29 жов, 2019 08:28
Эти бин-базы врут частенько, нельзя им верить на 100%.
Ну, и инфа по карте должна быть точнее, чем просто по бину.
По бину - да, видать эти базы не знают ещё про Моно.
А по карте - должен определяться.
Пример: вводим бин 537541, получаем по нему виртуальную карту '5375 41 000000001 5', видим банк OJSC "UNIVERSAL BANK".
Этот сервис заточен в первую очередь на карты Привата.
По картам других банков может подвирать
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:37
Re: Приват-бин-чекер
Сервис переехал по адресу
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:46
дай Б-г здоровья
Витька,извинись,я всё прощу
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