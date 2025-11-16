News from USA
"Ця жахлива, жахлива, жахлива іпотека..."
(варіант назви сценарію другої частини відомого фільму
"Цей божевільний, божевільний, божевільний світ...")
Гадаю, коли учасники форуму начиталися жахів про монстра з кривавим зубами під назвою "іпотека", коли наслухалися стогін людей, які помирають, не маючи даху над головою, коли всі їх гаманці вже перемацали жадібні товстуни-банкіри, витягуючи останню гривню, тобто останній цент та останню 100 доларову купюру без синьої смужки, а ще - не дай Боже видно тріщинку на згині купюри або мікроскопічну - не дай Боже! - пляму), вже можна підвести рисочку під спробами умовити громадян - і не тільки громадян США, а й емігрантів, НЕ жити по-людськи, купуючи житло в іпотеку на 30 років.
РЕАЛЬНІ ЦИФРИ.
НЕ дам реальну - а тільки приблизну - локацію, хоча маю точну - ви розумієте - приватна інформація про реальних людей. Не дам фото - хоча маю фото всіх приміщень.
1. Суб"єкт: подружжя чоловік та жінка. 30+ років. Мешкають в США вже 3 роки. Працюють. За фахом. Орієнтир зарплатні чоловіка 60 000$+, скільки заробляє жінка не питав - питання не скромне, але не думаю, що більше.
2. Спосіб життя до 25 липня 2025 року: оренда квартири в дуже пристойному ЖК - 2 bedroom - за 1350 (запам"ятайте цифру) на місяць.
3. Саме 25 липня 2025 року взяли в іпотеку окремий житловий будинок.
Площа будинка: 1390 кв. футів (близько 125 кв. м). Дані з сайту: 3 bd (три спальні) 2 br (2 санвузла).
Підлога - ламінат або натуральне дерево (дивлюсь на фото - в мене 10 фото). Камін. Вихід на другий поверх, там в кімнаті також є камін.
Стіни - фарбування в світло-сірий колір. Оздоблення - білий колір.
Пральна машина та машина для сушки білизни. Меблі санвузлів - натуральне дероево + морілка+лак.
З тильного боку 1-го поверху будинка - вихід на відкрите патіо, з другого поверху - вихід на балкон (натуральне дерево під лак) розмірами по патіо першого поверху (одночасно грає роль навісу). Невеличкий газон. Загальна площа ділянки близько 5 соток.
В будинку є вбудований гараж.
За американською традицією з фасаду немає ніяких парканів - а збоку та ззаду - сітчастий паркан.
Локація: (не хочу розкривати приватну інформацію) чисто для орієнтиру: штат Iowa.
Приблизно 3 години на авто від Чикаго на захід.
Ринкова ціна будинка: $241,000
4. Про ціну - дані з сайту продажів:
Estimated sale price $235,000 – $285,000. Вторинний ринок. Нові аналогічні $300,000 – $350,000.
Sell confidently with a local market expert.
5. Перший внесок 20% - $48 200 (Примітка: погодьтеся, рідко в якого емігранта в кишені немає такоє суми, а якщо людина живе та праціює в США - так точно є).
6. Податок на нерухомість (важко повірити, але в США люди платять податки): $3,292 на рік.
7. Виплата по іпотеці: (нервовим прохання не дивитися та заплющити очі).
Заплющили?
...ну тоді ОК:
$1,600 в ці гроші входить: податок+страховка+виплата за іпотекою.
Для порівняння: платили за орендоване житло $1,350.
Плани поверхів:
Питяння є? - Питань нема! (с)