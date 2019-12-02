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Приват-бин-чекер

Приват-бин-чекер
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 18:36

Re: Приват-бин-чекер

  MASolomko написав:определилось как Уни, но по факту ребята писали, что КДВ

А владелец определился ?
Если нет - я бы не был уверен в корректном определении типа.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 18:52

Re: Приват-бин-чекер

  mustbe написав:Это говорит о том, что карта не валидна, в данном случае - луна не правильная


луна?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 18:54

  greenozon написав:луна?

Алгоритм Луна
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 19:31

Re: Приват-бин-чекер

  mustbe написав:А владелец определился ?
Не запамятовал :)
Спасибо за труд! :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 21:35

Карта: 5169 3600 0683 7409
Бин: 516936

binlist.org: Vtb Bank Ojsc
binlist.io: VTB BANK OJSC
binlist.net:

Банк: Privat
Владелец: Чорний Вiталiй
Тип карты: Уни


чому ВТБ і чому на виході Privat? :) чи в вас є ще якісь джерела, що не друкуються на екран

2) карти моно - навіть банк не визачаєтсья

PS інфа звідси https://www.youtube.com/watch?v=SQNKFnyTDm8 (див під відео)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 03:23

  greenozon написав:2) карти моно - навіть банк не визачаєтсья

Бо Монобанк - це не банк і не емітент карток. Згідно діючого банківського законодавства Монобанк - це не банківська установа, а лише торгова марка банківського продукту АТ "Універсал Банк".
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 08:28

чому ВТБ і чому на виході Privat?

Эти бин-базы врут частенько, нельзя им верить на 100%.
Ну, и инфа по карте должна быть точнее, чем просто по бину.

карти моно - навіть банк не визачаєтсья

По бину - да, видать эти базы не знают ещё про Моно.
А по карте - должен определяться.
Пример: вводим бин 537541, получаем по нему виртуальную карту '5375 41 000000001 5', видим банк OJSC "UNIVERSAL BANK".
Карта: 5375 41
Бин: 537541

Информация из нескольких бин-баз по бину '537541'
binlist.org:
binlist.io: UNKNOWN
binlist.net:

Информация по карте '5375 41 000000001 5'
Банк: OJSC "UNIVERSAL BANK"

Этот сервис заточен в первую очередь на карты Привата.
По картам других банков может подвирать
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:37

Re: Приват-бин-чекер

Сервис переехал по адресу http://mustbe.ml/privat
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:46

  mustbe написав:Сервис переехал по адресу http://mustbe.ml/privat

дай Б-г здоровья :!:
Витька,извинись,я всё прощу
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