RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Приват-бин-чекер

Приват-бин-чекер
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:00

  mustbe написав:По заявкам наших радиослушателей - добавил Уровень и Тип карты:
Информация из нескольких бин-баз по бину '545219'
bincodes.com: PUBLIC JSC FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Уровень:PLATINUM, Тип:CREDIT
binlist.org: Public Jsc First Ukrainian International Bank, Уровень:Platinum, Тип:Credit
binlist.io: PUBLIC JSC FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Уровень:PLATINUM, Тип:CREDIT
binlist.net: PUBLIC JSC FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, Уровень:Platinium, Тип:credit



Добрый день. Зарегистрировался на этом форуме только что б написать сообщение. Но в личку написать не могу, какой-то запрет стоит. Не могли бы вы добавить пожалуйста страну карты? Когда ввожу, пишется только банк, тип и т.д. Страны нету(
jopilig838
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:25

Добавил Страну
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 03:23

  mustbe написав:Добавил Страну


А зачем вы поставили запрет на обращение с других сайтов? У меня скрипт через ваш сервис страну и имя банка узнавал, и вот вчера работать перестал. Не понимаю смысла) Вроде единственный норм сервис нашел
gosowid333
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 00:48

mustbe

дайте пожалуйста свой контакт, куда можно написать
wopoxiv475
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:30

  gosowid333 написав:
  mustbe написав:Добавил Страну


А зачем вы поставили запрет на обращение с других сайтов? У меня скрипт через ваш сервис страну и имя банка узнавал, и вот вчера работать перестал. Не понимаю смысла) Вроде единственный норм сервис нашел


треба розуміти що це коштує грошей? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9802
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:47

Надо понимать, что мне не нравится, когда через мой сервис ежедневно проходят сотни явно автоматизированных запросов, тем более с домена RU.
Скажем так - вы попали под финмон, объясните целесообразность ваших действий )
Сервис писался не для ботов, а для людей.
Мыло: mustbe1@ukr.net
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:44

Добавил дополнительную информацию по некоторым числовым диапазонам Привата.
Спасибо MASolomko за инфу
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 02:48

Ката Sportbank

mustbe
Добрый вечер, mustbe. Прошу о Вашей помощи. Возникла проблема по начислению реф бонуса Спортбанка по Вашей реф. ссылке (из подписи). Напишите мне в ЛС пожалуйста.
andrey_megabank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.