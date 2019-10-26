Зараз оператор зв'язку надає послугу доступу до інтернету в більш ніж 2340 населених пунктах.
Дивися повний текст В \"Укртелекомі\" розповіли, коли зможуть підключити села до інтернету.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 12:42
В "Укртелекомі" розповіли, коли зможуть підключити села...
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Дивися повний текст В \"Укртелекомі\" розповіли, коли зможуть підключити села до інтернету.
Додано: Вів 29 жов, 2019 13:07
Ну, рассказывать у нас все мастера, а вот когда доходит до дела, то постоянно кто-то или что-то мешает.
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