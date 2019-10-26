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В "Укртелекомі" розповіли,
коли зможуть підключити села...

В "Укртелекомі" розповіли, коли зможуть підключити села...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 12:42

В "Укртелекомі" розповіли, коли зможуть підключити села...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз оператор зв'язку надає послугу доступу до інтернету в більш ніж 2340 населених пунктах.

Дивися повний текст В \"Укртелекомі\" розповіли, коли зможуть підключити села до інтернету.
R2
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Запізнилися років на сім, ну як завжди
denis_it_help
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 13:07

Ну, рассказывать у нас все мастера, а вот когда доходит до дела, то постоянно кто-то или что-то мешает.
blueiceua
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