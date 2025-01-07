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Підприємства зможуть бронювати
більше працівників:...

Підприємства зможуть бронювати більше працівників:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:05

Підприємства зможуть бронювати більше працівників:...

Пропонуємо до обговорення:
До загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві будуть зараховувати працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Тому компанія може забронювати більше фахівців.

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Підприємства зможуть бронювати більше працівників: змінилися правила обліку мобілізованих
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:06

Вплине на процеси бронювання не дуже. Плюс мінус 1-2 людини
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:07

Вплине на процеси бронювання не дуже. Плюс мінус 1-2 людини
Investor_K
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Повідомлень: 10289
З нами з: 21.12.09
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