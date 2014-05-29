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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:57

Faceless :mrgreen:
Тогда вопрос, для кого пишут Законы, если даже Госслужбы их не соблюдают?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:53

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Вспомнился совсем баян...
1. Про найденный кошелек все знают? Чувак, давай заделим и никому не скажем. А потом резко находится владелец кошелька и требует всю сумму. Поэтому, если находите кошелек и не собираетесь отдавать, то и делиться не стоит. ;)

2. Кто помнит про схему с такси? Сейчас таксист подъедет, заберет товар, а мы деньги на карту кинем.
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
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Повідомлень: 5366
З нами з: 25.01.06
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Подякували: 443 раз.
 
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  #<123
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