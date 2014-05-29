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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:57

Faceless :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:53

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Вспомнился совсем баян...
1. Про найденный кошелек все знают? Чувак, давай заделим и никому не скажем. А потом резко находится владелец кошелька и требует всю сумму. Поэтому, если находите кошелек и не собираетесь отдавать, то и делиться не стоит. ;)

2. Кто помнит про схему с такси? Сейчас таксист подъедет, заберет товар, а мы деньги на карту кинем.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:51

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Для общего развития:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:56

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Обменники валюты: что может быть, пара случаев.

Ситуация первая:
Ностальгия... история из личного опыта, хоть и негативного.
В студенческие годы надо было поменять валюту на деревянные. Возле обменника была очередь, стоящий за мной дядечка спросил, сдаю или покупаю. Ответил, что сдаю, а он предложил их купить по курсу продажи обменника. Дальше простая схема: "игра" на внимательность, просит дать ему купюру в руки для проверки и сворачивает ее. В руке калькулятор. В этот момент меня отвлекают другие лица (участники мошеннической схемы), этого времени достаточно, чтобы свернутая купюра была заменена на другую. Вернув мне купюру, мне предлагают выйти на улицу, покинуть очередь, уже в тот момент я заподозрил что-то странное, но...
Держа свернутую купюру в руках я решил ее развернуть, вместо 100 долларов в руках был 1. Опомнившись начал искать глазами "обменщика", но уже было поздно.

Ситуация вторая:
Фейковое окно обменника. Буквально несколько лет назад эта схема часто применялась при "договорняках" обмена на большие суммы. Слышал про такое в Киеве, может быть было и в других городах.
Кто-то хочет сдать валюту, ему предлагают выгодный курс, договариваются о встрече возле обменника, проводят казалось бы к реальному обменнику, все снаружи выглядит реально. Приняв деньги кассир закрывает шторку, якобы для пересчета и исчезает с другой стороны.
Искать деньги и мошенников практически бессмысленно.

Ситуация третья: слив информации и налет на транспортное средство.
Пример
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:11

Исследователи из X-Lab за 20 минут разблокировали смартфон, используя отпечаток пальца его хозяина, взятый со стакана
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