Faceless
Тогда вопрос, для кого пишут Законы, если даже Госслужбы их не соблюдают?
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:57
Faceless
Тогда вопрос, для кого пишут Законы, если даже Госслужбы их не соблюдают?
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:53
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Вспомнился совсем баян...
1. Про найденный кошелек все знают? Чувак, давай заделим и никому не скажем. А потом резко находится владелец кошелька и требует всю сумму. Поэтому, если находите кошелек и не собираетесь отдавать, то и делиться не стоит.
2. Кто помнит про схему с такси? Сейчас таксист подъедет, заберет товар, а мы деньги на карту кинем.
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:51
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Для общего развития:
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:56
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Обменники валюты: что может быть, пара случаев.
Ситуация первая:
Ностальгия... история из личного опыта, хоть и негативного.
В студенческие годы надо было поменять валюту на деревянные. Возле обменника была очередь, стоящий за мной дядечка спросил, сдаю или покупаю. Ответил, что сдаю, а он предложил их купить по курсу продажи обменника. Дальше простая схема: "игра" на внимательность, просит дать ему купюру в руки для проверки и сворачивает ее. В руке калькулятор. В этот момент меня отвлекают другие лица (участники мошеннической схемы), этого времени достаточно, чтобы свернутая купюра была заменена на другую. Вернув мне купюру, мне предлагают выйти на улицу, покинуть очередь, уже в тот момент я заподозрил что-то странное, но...
Держа свернутую купюру в руках я решил ее развернуть, вместо 100 долларов в руках был 1. Опомнившись начал искать глазами "обменщика", но уже было поздно.
Ситуация вторая:
Фейковое окно обменника. Буквально несколько лет назад эта схема часто применялась при "договорняках" обмена на большие суммы. Слышал про такое в Киеве, может быть было и в других городах.
Кто-то хочет сдать валюту, ему предлагают выгодный курс, договариваются о встрече возле обменника, проводят казалось бы к реальному обменнику, все снаружи выглядит реально. Приняв деньги кассир закрывает шторку, якобы для пересчета и исчезает с другой стороны.
Искать деньги и мошенников практически бессмысленно.
Ситуация третья: слив информации и налет на транспортное средство.
Пример
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:11
Исследователи из X-Lab за 20 минут разблокировали смартфон, используя отпечаток пальца его хозяина, взятый со стакана
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:23
userdep хм... за 20 минут можно смартфон просто взломать софтом.
Но можно конечно и "пострадать фигней" с отпечатком.
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:30
Бандиты на дорогах
Не проверено, но уже зачастили с этой информацией...
Помните старую схему на дороге с бутылкой? Могут начать рассказывать, что сбил пешехода и уехал.
Будьте бдительны.
В связи с чем рекомендуется иметь регистратор в авто.
Сейчас пишут, что вообще останавливают авто зажимая к обочине (пробивают колеса шипами и т.п.) и грабят. Ранее слышал про такое на приграничных дорогах, когда люди покупая что-то в Европе везли в Украину (их грабили).
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:51
Если телефон не ноунейм-китаец, а Андроид от 6 версии с включенным шифрованием или яблофон, то ничего так просто взломать софтом не получится, только "страдать фигней", и то, в зависимости от модели телефона (разные телефоны - разные датчики, яблочные вообще требуют специфических физические характеристики "пальца", просто пластик не прокатит) можно долго и безуспешно "страдать"
|