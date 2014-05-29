Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Faceless я читал и смотрел кучу всего... Профи взламывают смартфоны за несколько минут Даже если не получить доступ к данным, он будет стерт и работать как новый. Если ломать самому предварительно погуглив, то 20 минут должно хватить продвинутому пользователю, который понимает такие слова как "ребут", "восстановление системы", "заводские настройки" и пр. Приноси мне залоченный, если разблокирую, заберу себе
Но не будем о грустном.
Владельцем iPhone и смартфонов на Android нужно быть готовым к краже их девайсов заранее.
Что нужно сделать:
В надгрызанных яблоках сейчас это приложение "Локатор" (раньше "Найти айфон") в пункте меню "Устройства" проверьте, чтобы все устройства имели доступ к гео и (если возможно) интернету. При выборе устройства, его можно заблокировать (отметить как пропавшее) в случае кражи. Подробности здесь: https://support.apple.com/ru-ru/HT201365
Эти действия усложнят жизнь тем, кто украл смартфон. На возврат расчитывать не стоит, разве что самостоятельно будете искать и удача не повернется мягким местом. Ведь в случае самостоятельного поиска можно приблизится к точке на карте (где устройство обнаружено) и нажать кнопку "издать звук" и если звук на девайсе включен, то есть вероятность его услышать и обнаружить.
Сейчас также мобильные операторы предлагают услугу "страхования" мобильных телефонов, если считаете, что вероятность кражи высокая (постоянно передвигаетесь в общественном транспорте и т.п.), то стоит рассмотреть этот вариант для спокойного сна. Я не пользуюсь.
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Я больше веду речь о защите своих персональных данных. Они куда важнее и дороже железки. Получить к ним доступ в любом случае очень непросто, если предприняты элементарные меры. Стереть все - это совсем другой вопрос
Теперь понятно =) Но при желании, данные все же можно получить с железки.
Вспомнилось про "вымагателей в пагонах". Все уже посмотрели видео, где проверяли знания новой полиции? Это не печально, это прискорбно. Их цель это "заработок", а не служение.
Так вот. Мало кто из полицейских знает все правила и порядок использования спец средств. С водителями тут обстоит еще хуже.
Поэтому, пробежимся по некоторым моментам.
1. Водитель подал заявление в суд с просьбой отменить этот штраф. Его главным аргументом было то, что радар не имел пломбы, а согласно приказу Минэкономразвития №193 она должна быть (к тому же невредимой). Суд пришел к выводу, что доказательство от радара TruCam по данному делу не является надлежащим, так как у него отсутствовала пломба. Поэтому суд встал на сторону водителя и отменил штраф.
2. Применение спецсредств в виде наручников, дубинок и пр. осуществляется только при злостном неповиновении.
3. Остановить автомобиль могут только: - Водитель нарушил Правила дорожного движения; (Требуется доказательство, полицейские идут на уловку, что есть свидетель - второй полицейский. Но это незаконно, так как свидетель может давать показания только в суде) - В авто есть явные признаки технической неисправности; (тормоза, рулевое управление, фары, стеклоочистители, колеса; отстутствуют зеркала заднего вида, бампер или ограничен обзор водителя) - Водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или иного правонарушения; (тут сказка сказывается... интересно как можно рассмотреть человека в авто на скорости и сопоставить его с портретом розыскуемого, кстати, у полицейских должна быть информация с описанием подозреваемого) - Транспортное средство находится в розыске; (ситуация аналогична предыдущей, есть ли у полицейских документы, что именно такой автомобиль в розыске) - Необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или иного правонарушения, свидетелями которого они могли быть; (из всех случаев, что я наблюдал, так это водители в таких случаях вежливо посылали всех и вся, исключение это когда просят быть понятым) - Необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или как свидетеля; (как раз выше упомянул об этом, да и водители зачастую сами оказывают помощь еще до приезда полиции) - Орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения; (ага, любят у нас перекрыть дороги с поводом и без, но на этом все и заканчивается) - На авто неправильно закреплен груз или он угрожает другим участникам движения (ни разу такого не видел, что очень плохо, учитывая что и как у нас перевозят) - Нарушение порядка, использования специальных световых или звуковых сигналов; (вот думаю, смеятся или нет? регулярно вижу обычные авто с подобием спецсигналов, как ездили, так и ездят... им скорее всего полиция еще и честь отдает, когда видит) - Патрульный может остановить машину с иностранными номерами для проверки законности ее передачи в пользование или распоряжение другим лицам. (это да, это борьба с евробляхами, других дел то нет, никто не нарушает, пробок нет, дороги целые, разметка есть везде...)
И это только часть... Поэтому делитесь тоже.
Все это не повод нарушать ПДД, но и знать не помешает.
P.S. видео не нашел, но было курьезное. Когда на Трукам остановили авто, а за рулем никого нет. Кто был за рулем неизвестно, на Трукам лицо водителя не видно. Через 15 минут отпустили. =)
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Такс... почти баян... Но я не знал. Банки пытаются искать любые способы, чтобы выбить из своих должников деньги. Даже незаконно!!!
Т.е. если у Вас был долг перед банком и он не погашен, банк до последнего будет пытаться выбить деньги... Даже если срок исковой давности прошел. Разместил новость тут MyCredit. Вот теперь сижу вспоминаю случаи, когда банк становился аферистом...
1. Помнится Приват раньше любил создавать долги на счетах клиентов, втихую, а потом накручивать долги в виде процентов и пени. Если в деталях, то клиент был уверен, что гасил кредит, но чудным образом он не был погашен. Находился способ, чтобы по карте возникал долг. Долг мог с процентами копиться годами и когда набегала приличная сумма с клиента пытались ее "содрать". Знаю лично такие случаи. Поэтому всегда рекомендовал владельцем карт Привата закрывать счета, если не пользовались картами. Проверьте свои старые карты, возможно по ним и сейчас нарастает долг.
2. Не совсем афера, но все же... (скорее игра на низком уровне финансовой образованности граждан) Раньше клиентам втихую открывали кредитные линии и отображали на остатке счета сумму с учетом кредита. Наш люд в этом плане не очень образован, остаток есть, могу потратить. А потом оказывалось, что это кредит и его нужно возвращать.
3. Проверка баланса на карте. Приват этим и сейчас грешит. Если вставить в банкомат Приватбанка карту другого банка, то первое, что предлагает банкомат это проверка остатка на счете. Эта операция платная Вот так, копеечка к копеечке.
4. Скрытые платежи и комиссии. И речь даже не о кредитах, где заявленная ставка в 15% может превратиться в реальную 25-30% годовых. Речь о том, что в случае использования кредитных средств с карты появляется комиссия, о которой многие банки умалчивают. Комиссия при снятии наличных средств или при переводе на другую карту.
5. Перевод с карты на карту. Знаю на примере Укрсиббанка. Если переводить с карты на карту (указав номер карты получателя), операция с комиссией 1% +5 грн, если же делать перевод на счет (карту) по реквизитам, то комиссия до 5 грн.
Считаем, на сумме в 1000 грн - 15 грн - 5 грн На сумме в 5000 - 55 грн - 5 грн
6. Кредиты... ууууу... Требуйте от кредитора, чтобы он сказал реальную процентную ставку по кредиту (годовую), а не заявленную в рекламе. Удивитесь. А если еще есть и страховка, то не такой уж и заманчивый этот кредит...
В былые времена я на сайте создавал кредитный калькулятор... https://finance.ua/ru/calc/credit он не сильно потерял в актуальности. Поэтому рекомендую ознакомиться со всеми его пунктами, как минимум будет познавательно.
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Информация актуальная для тех, кто любит посидеть за компьютером не только по работе, но и поиграть в игры. Учитывая количество "танкистов" на просторах СНГ, то кому-то эта информация точно пригодится.
42% находящихся в открытом доступе потенциальных читов (включая файлы, которые позиционируются как читы) содержат в себе угрозу безопасности для компьютеров пользователей. 41% угроз представляют собой потенциально опасное рекламное ПО, способное загружать вредоносные программы, 9% – трояны-стилеры для хищения паролей и других данных, 5% – нежелательное ПО (не обязательно вредоносное, но способное замедлить работу ПК), 4% – бэкдоры для скрытого удаленного управления зараженным компьютером. Остальные угрозы (41%) представлены троянским ПО разных семейств.
Если в игре вам попался читер, знайте, с большой вероятностью карма его уже настигла и его компьютер кишит вирусами.
P.S. кстати, некоторые вирусы никак не себя не проявляют, при этом нагружают систему. Это вирус - "майнер". Владельцы компьютеров, которые не играют в современные игры, а только используют программы "офис" и интернет, могут даже не знать, что с помощью их компьютера кто-то зарабатывает. Почему те, кто играет, это выявляют. Игры начинают тормозить и "лагать".
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Приблизительно 500 тысяч компьютеров в России, Украине, Белоруссии и Казахстане стали жертвой ботнета Stantinko, который дополнительно устанавливал в систему модуль для майнинга цифровой валюты Monero.
Вредоносный криптомайнер, получивший имя CoinMiner.Stantinko обнаружили специалисты антивирусной компании ESET. Этот модуль является очередным способом заработка для операторов ботнета, убеждены эксперты.
Отличительной особенностью криптомайнера являются механизмы, защищающие вредонос от обнаружения. В частности, киберпреступники используют уникальный модуль для каждой отдельной жертвы.
Злоумышленники также продумали способ связи майнера с пулом — это происходит не напрямую, а через прокси, IP-адреса которых зловред получает из описаний видео, опубликованных на YouTube.
Более того, CoinMiner.Stantinko может сканировать запущенные в системе жертвы процессы, чтобы вычислить среди них антивирусную программу.
Модуль майнера пытается работать как можно незаметнее. Например, чтобы не вызвать подозрений у пользователя, CoinMiner.Stantinko прекращаемо свою активность, если устройство работает от батареи.
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