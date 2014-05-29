Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Додано: Вів 26 лис, 2019 14:54

Теперь понятно =)

Но при желании, данные все же можно получить с железки.



Вспомнилось про "вымагателей в пагонах".

Все уже посмотрели видео, где проверяли знания новой полиции? Это не печально, это прискорбно. Их цель это "заработок", а не служение.



Так вот. Мало кто из полицейских знает все правила и порядок использования спец средств. С водителями тут обстоит еще хуже.



Поэтому, пробежимся по некоторым моментам.



1. Водитель подал заявление в суд с просьбой отменить этот штраф. Его главным аргументом было то, что радар не имел пломбы, а согласно приказу Минэкономразвития №193 она должна быть (к тому же невредимой).

Суд пришел к выводу, что доказательство от радара TruCam по данному делу не является надлежащим, так как у него отсутствовала пломба. Поэтому суд встал на сторону водителя и отменил штраф.



2. Применение спецсредств в виде наручников, дубинок и пр. осуществляется только при злостном неповиновении.



3. Остановить автомобиль могут только:

- Водитель нарушил Правила дорожного движения;

(Требуется доказательство, полицейские идут на уловку, что есть свидетель - второй полицейский. Но это незаконно, так как свидетель может давать показания только в суде)

- В авто есть явные признаки технической неисправности; (тормоза, рулевое управление, фары, стеклоочистители, колеса; отстутствуют зеркала заднего вида, бампер или ограничен обзор водителя)

- Водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или иного правонарушения; (тут сказка сказывается... интересно как можно рассмотреть человека в авто на скорости и сопоставить его с портретом розыскуемого, кстати, у полицейских должна быть информация с описанием подозреваемого)

- Транспортное средство находится в розыске; (ситуация аналогична предыдущей, есть ли у полицейских документы, что именно такой автомобиль в розыске)

- Необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или иного правонарушения, свидетелями которого они могли быть; (из всех случаев, что я наблюдал, так это водители в таких случаях вежливо посылали всех и вся, исключение это когда просят быть понятым)

- Необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или как свидетеля; (как раз выше упомянул об этом, да и водители зачастую сами оказывают помощь еще до приезда полиции)

- Орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения; (ага, любят у нас перекрыть дороги с поводом и без, но на этом все и заканчивается)

- На авто неправильно закреплен груз или он угрожает другим участникам движения (ни разу такого не видел, что очень плохо, учитывая что и как у нас перевозят)

- Нарушение порядка, использования специальных световых или звуковых сигналов; (вот думаю, смеятся или нет? регулярно вижу обычные авто с подобием спецсигналов, как ездили, так и ездят... им скорее всего полиция еще и честь отдает, когда видит)

- Патрульный может остановить машину с иностранными номерами для проверки законности ее передачи в пользование или распоряжение другим лицам. (это да, это борьба с евробляхами, других дел то нет, никто не нарушает, пробок нет, дороги целые, разметка есть везде...)



И это только часть... Поэтому делитесь тоже.



Все это не повод нарушать ПДД, но и знать не помешает.





P.S. видео не нашел, но было курьезное. Когда на Трукам остановили авто, а за рулем никого нет. Кто был за рулем неизвестно, на Трукам лицо водителя не видно. Через 15 минут отпустили. =)

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