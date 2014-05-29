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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:27

Признайтесь, ведь все хотят купить подешевле?

И я признаюсь в своем мнении, большинство акций со скидками в этот день - фикция.

Бесспорно, есть магазины, где товар действительно теряет в цене 10-20% стоимости.
Но есть очень важный момент, который все упускают из виду. Наценка на товар изначально составляет 200-300%. Поэтому красивые цифры скидок в 50-70% действительно впечатляют.

По этому поводу есть мысли, которые изложены здесь. Если кто-то готов вступить в дискуссию, милости просим.
Прежде чем вступить в дискуссию, попробуйте ответить на вопросы:
1. Будет ли продавец работать себе в убыток?
2. Сколько денег было потрачено на рекламу к "черной пятнице"?
3. Какова реальная цена товара (услуги)?

Но самое обидное, когда купил что-то со скидкой, а через неделю/месяц этот товар продается еще дешевле к НГ и Рождественским праздникам. :mrgreen:

Если кто-то поделиться своими реальными наблюдениями за ценами, будет еще круче!
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