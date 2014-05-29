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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:27

Признайтесь, ведь все хотят купить подешевле?

И я признаюсь в своем мнении, большинство акций со скидками в этот день - фикция.

Бесспорно, есть магазины, где товар действительно теряет в цене 10-20% стоимости.
Но есть очень важный момент, который все упускают из виду. Наценка на товар изначально составляет 200-300%. Поэтому красивые цифры скидок в 50-70% действительно впечатляют.

По этому поводу есть мысли, которые изложены здесь. Если кто-то готов вступить в дискуссию, милости просим.
Прежде чем вступить в дискуссию, попробуйте ответить на вопросы:
1. Будет ли продавец работать себе в убыток?
2. Сколько денег было потрачено на рекламу к "черной пятнице"?
3. Какова реальная цена товара (услуги)?

Но самое обидное, когда купил что-то со скидкой, а через неделю/месяц этот товар продается еще дешевле к НГ и Рождественским праздникам. :mrgreen:

Если кто-то поделиться своими реальными наблюдениями за ценами, будет еще круче!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:08

На просторах интернета

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В основном подобные фото есть на ру сайтах, редко встречаются укр варианты.
pantera
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:38

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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:48

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Всем привет. Думал, что подцепил майнера. Искал способы его обнаружения. Перепробовал все (в т.ч. программы указанные ниже), не найден. Похоже, что видео-карта передает "привет". Попробую переустановить систему и дрова на видео, если не поможет, то точно проблема с железом.

К чему это я... А к тому, что есть перечень программ, бесплатных (минимум на тестовый период) при помощи которых можно проверить свою систему. В т.ч. смартфоны. Безопасностью последних мало кто занимается в принципе, а зря.

Как защитить свой смартфон на Андроиде:
1. Malwarebytes известна многим пользователям стационарных комьютеров. Более 90% пользователей данной программы оставили положительные отзывы.

2. Avast - бесплатный антивирус, который регулярно навязывает расширенную версию после проверки на компьютерах. Считается сейчас очень неплохим вариантом защиты мобильного девайса.

3. Kaspersky Mobile Antivirus - разношерстные отзывы, поэтому поставим его как еще одну возможность для проверки.

Для владельцев iOS чтобы защититься ничего не нужно делать. Устанавливайте приложения исключительно через AppStore и будет счастье. Подцепить что-то через браузер практически не возможно. Разве что сам браузер будет "заражен". Его удаляем и устанавливаем заново. Количество вирусов значительно меньше, чем под Андроид.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:00

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

  ТупУм написав:Количество вирусов значительно меньше, чем под Андроид.

в епла як знайдуть диру, то вона всім дірам дира :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:13

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

  ТупУм написав:Попробую переустановить систему и дрова на видео, если не поможет, то точно проблема с железом.
я б начал с USB загрузки Linux
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:40

Мизантрóп с линуксом дружу только на девайсах Эпл в виде iOS :mrgreen:


И немного о прошедших скидках:
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:41

Обход квартир

Мысль блуждала и вспомнил про то как днями ходит парочка "представителей" и предлагает что-то бесплатно.
- Мы из "ЖЭКа" по программе утепления.
- Предлагаем бесплатно поменять окна на пластиковые.
- Бесплатная проверка счетчиков, качества воды и т.п. (предлогов масса)

Если вызвать полицию или попросить этих "представителей" предъявить документы, попытаться их сфотографировать, то они быстро "испаряются". Почему так?

Все просто. Это домушники, которые ловят пожилых людей на "халяву" благодаря их наивности и вере, что ЖЭК наконец-то что-то делает. Но... кто-то что-то делает бесплатно - не в нашей стране и не в ближайшие лет 10.
Еще хуже, если дома остались только дети. Даже подростки попадаются на уловки мошенников и могут открыть дверь.

Цели этих "посетителей":
1. Проверить в каких квартирах есть люди днем. Так как обычно днем все находятся на работе.
2. Оценить сложность дверных замков.
3. Если удастся попасть в квартиру под любым предлогом, то совершить моментальную кражу "заговорив зубы" жильцу, либо оценить имущество для проникновения в квартиру в будущем.
4. Были случаи, когда проникнув в квартиру владельца избивали и связывали (иногда убивали), а все имущество выносили.

Как снизить вероятность подобных случаев:
- дорогой антивандальный замок на двери станет причиной, что вор может выбрать другую квартиру, чтобы не терять время.
- "консьерж" на входе в подъезд.
- видео наблюдение и ! обязательно информация об этом. Камеры должны быть видны. Скрытые камеры только снимут, как вор проникает в помещение.

Подобных случае зафиксированно очень много :mrgreen: (не факт, что все подленные, но эффект от камеры есть)
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:57

Вот тут не могу определиться...

Мошенники или аферисты?

В Фейсбуке создано несколько групп, которые собирают подписчиков, дают им различного рода задания коммерческого характера, обещая вознаграждение в виде поездок за границу или иные призы.

Вот некоторые из них:

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення


https://www.facebook.com/DreamTravelOnline/

https://www.facebook.com/relaxtravel/

https://www.facebook.com/artmarginals/

https://www.facebook.com/DreamTravel.biz

Когда нахожу подобное - отправляю жалобу в ФБ.

Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:40

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

- Ваш сын задержан и сейчас в полицейском участке, ему грозит тюрьма. Чтобы его отпустили отправьте деньги на номер карты.

Слышали про подобные звонки ночью? Нет. Это хорошо и плохо. Хорошо, что не звонили и не пугали подобным образом. Плохо, не будучи готовым к такой информации люди среди ночи действительно бегут и отправляют деньги.

Как так? Ведь логично же, что нужно проверить информацию.
Ан нет. Мошенники зачастую продумывают психологические моменты, человек в момент пробуждения, особенно если не выспался, воспринимает информацию буквально да еще и додумывает страстей.

Подтверждение тому огромное количество видео-приколов, когда будят спящих:

https://www.youtube.com/watch?v=uOQFeTQBFN4

https://www.youtube.com/watch?v=fnautiq-dpY

https://www.youtube.com/watch?v=LyGymX1OiKQ
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