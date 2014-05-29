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Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:43
ТупУм написав:
- Ваш сын задержан и сейчас в полицейском участке, ему грозит тюрьма. Чтобы его отпустили отправьте деньги на номер карты.
ТупУм написав:
человек в момент пробуждения, особенно если не выспался, воспринимает информацию буквально да еще и додумывает страстей.
Я в НКВД, юнцом ещё, любил самолично брать тёпленькими,бывало даже обмокали после сна)) Лучшее время с 3 до 5,в зависимости от сезона года
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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