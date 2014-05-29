Я в НКВД, юнцом ещё, любил самолично брать тёпленькими,бывало даже обмокали после сна)) Лучшее время с 3 до 5,в зависимости от сезона года
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:43
Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
Я в НКВД, юнцом ещё, любил самолично брать тёпленькими,бывало даже обмокали после сна)) Лучшее время с 3 до 5,в зависимости от сезона года
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 04 гру, 2019 09:19
Facebook рассадник мошенников
Модераторы фейсбука уволены или халтурят? Постоянно что-то вылазит, что вне их же правил.
Последнее время Facebook - рассадник мошенников и аферистов. Вылезло сегодня, такое впечатление, что они меня уже как внештатного модератора используют на проверку постов.
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