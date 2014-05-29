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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:43

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

  ТупУм написав:- Ваш сын задержан и сейчас в полицейском участке, ему грозит тюрьма. Чтобы его отпустили отправьте деньги на номер карты.
Зображення
  ТупУм написав:человек в момент пробуждения, особенно если не выспался, воспринимает информацию буквально да еще и додумывает страстей.

Я в НКВД, юнцом ещё, любил самолично брать тёпленькими,бывало даже обмокали после сна)) Лучшее время с 3 до 5,в зависимости от сезона года :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:19

Facebook рассадник мошенников

Модераторы фейсбука уволены или халтурят? Постоянно что-то вылазит, что вне их же правил.
Последнее время Facebook - рассадник мошенников и аферистов. Вылезло сегодня, такое впечатление, что они меня уже как внештатного модератора используют на проверку постов. :mrgreen: Зображення
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