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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:08

  ТупУм написав:Пфф... Большинство домашних пользователей интернета не знает..
более 90%

  ТупУм написав: Короче, дело техники.
Знания-сила
На тему полно роликов в ТутЮбе)) у того же оверa https://www.youtube.com/watch?v=7P66-lolLBQ

+ даркнет и прочие проффорумы
в admin точки менять пасв разве что свести с ума))
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:41

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Кстати, я вот считаю, что наши операторы сотовой связи тоже мошенники. Кажется где-то об этом уже писал, не помню где :mrgreen:

1. Оплата за 13 месяцев в году, а не 12.
- живут по собственному календарю, где в месяце 28 дней. Если не ошибаюсь, то Лайф пока еще не перешел на такое "летоисчисление". А вот Водафон (он же МТС, ЮМС) и Киевстар давненько грешат.

2. Навязывание платных услуг под видом бесплатных.
- подключитесь бесплатно, а потом, трах-бах, через время эта услуга платная. С этим кстати начали бороться в AppStore и PlayMarket, где при окончании тестового бесплатного периода пользователь перед снятием средств должен подтвердить, что он переходит на платную основу.

3. Тихушное подключение услуг (регулярно с этим сталкивался, когда подключены услуги, за них берут деньги, а я ими не то, что не пользовался, я даже не знал про их существование)
- наличие мелодий для звонка, дополнительные минуты и т.п. Или снимают плату за пользование интернетом, если его нет в тарифе, но интернетом то и не пользовался, но у них в базе отобразилось, что соединение было :roll:. Т.е. достаточно лишь микроповода, чтобы сняли деньги со счета.

4. Односторонняя смена тарифного плана. Еще ни разу за почти 20 лет меня не спросили, согласен ли я переключиться на новый тариф или нет. Старый отключили, на новый переключили (без моего участия). Новый обычно при этом стоит в 1.5 раза дороже.

5. Активация ежедневного пакета услуг, если на счету недостаточно денег для активации ежемесячного пакета.
- это самое красивое кидалово своих абонентов от всех операторов. Если в момент активации ежемесячного пакету услуг, например за 100 грн не хватило 1 копейки, то каждый день будут снимать (от 5 до 20 грн в зависимости от тарифа) за ежедневный пакет услуг, в случае выхода из его лимитов, то снимается доп плата. Владелец номера думает, что все хорошо, номер активен, услуги активны, но денежки кап-кап-кап.
Еще круче, что встречал на Водафон, при ежедневной активации пользователя предоплаты могут загнать в минус, что в принципе не предусмотрено.

---

Позвоните оператору сотовой связи и узнайте какие услуги по номеру активированы в принципе. Можете удивиться. Обычные комбинации запросов типа *111# и *112# не покажут этот список. Киевстар предлагает установить свое мобильное приложение для проверки подключенных услуг, но и там все запутанно. Реально всю информацию о доп услугах, доп пакетах, любимых странах, номерах и т.п. знает только оператор.
И да, не ругайтесь с оператором, это бессмысленно, они ничего не решают. Испортите себе и им настроение. А оно того стоит? =)
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ТупУм
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:03

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

  ТупУм написав:- живут по собственному календарю, где в месяце 28 дней. Если не ошибаюсь, то Лайф пока еще не перешел на такое "летоисчисление". А вот Водафон (он же МТС, ЮМС) и Киевстар давненько грешат.
Лайф 30 дней,Интертелеком ровно календарный месяц,проверено десятилетиями : Зображення

Остальные по лунному календарю :D
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:08

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля

Какие-то сайты, магазины, операторы.... :mrgreen: Теперь всё по-новому:
Но нет предела совершенству в неугомонных попытках "зеленых человечков" залезть в карман народа. Прямо перед итоговым заседанием, 9 декабря, Кабинет министров Гончарука принимает изменения в в механизм ПСО на рынке электроэнергии (по части покупки "Укрэнерго" с 1 января 2020 года электроэнергии для компенсации технологических потерь на свободном рынке) и исходная цена взлетает - на передачу электрической энергии до 33% – до 155,4 грн/МВт-ч, а на тариф на услуги по диспетчерскому управлению до 27% – до 10,23 грн/МВт-ч !
Планируемое повышение цены на электроэнергию
НЕ ОБУСЛОВЛЕННОЕ НИКАКИМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБОСНОВАНИЯМИ,
имеющие только административно-бюджетные причины составит 8,2-10, 1 % !

Еще раз повторяем - бездарная, некомпетентная власть будет компенсировать потери бюджета от своего бездарного, некомпетентного правления из ваших кошельков.

Зеленскому для сохранения власти нужны деньги. И он намерен вытащить их из ваших карманов, под лирические рассказы о "прекрасном будущем и новом времени".
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:12

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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:40

  ТупУм написав:живут по собственному календарю, где в месяце 28 дней. Если не ошибаюсь, то Лайф пока еще не перешел на такое "летоисчисление".


Уже 28 дней и у Лайфа )))
Сегодня как раз
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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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