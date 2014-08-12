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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:35

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

А вот это...
Ну прям ОЧЕНЬ КРУТО! =)

У центрі Києва створили три кол-центри, оператори яких телефонували клієнтам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній.
Після того як клієнти перераховували гроші, їм створювали «персональний кабінет», де нібито транслювалася електронна торгівля на міжнародних біржах. Коли ж клієнт хотів отримати свої гроші, йому повідомляли, що компанія начебто збанкрутувала.

https://thepage.ua/ua/news/shahrayi-stv ... he-kabminu
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:39

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Своих мало что ли?
В Украине "накрыли" очередную "пирамиду".
Forsage, привет из эрэфии.

Згідно з інформацією, розміщеною в мережі інтернет, зазначений в запиті проект Forsage відповідає ознакам фіктивності інвестиційного проєкту.
Forsage, працює на базі платформи для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна Ethereum
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:24

Под ударом мошенников и юридические лица

Мошенники атакуют не только на карточные счета простых людей, чтобы украсть деньги. Они научились обманывать и банкиров. Цель - арестовать счета бизнеса и получить с них деньги. Речь идет о сотнях тысяч и миллионах гривен.

На этой неделе в соцсети просочилась информация о новой схеме по взлому и воровстве денег со счетов.

Схема следующая: жулик под видом частного судебного исполнителя открывает в банке счет, а после начинает рассылать бизнесу постановления об исполнительном производстве. То есть под видом исполнителя арестовывает деньги компаний и взыскивает их. Якобы на основании исполнительной надписи нотариуса, которую невозможно быстро проверить.

Все документы подделываются, мошенники выступают от имени действующих судебных исполнителей. Только вот банковский счет для взысканий указывают свой, чтобы самим получить награбленное.

На этой неделе стало известно о такой схеме, которую преступники проворачивали от имени действующего частного судебного исполнителя в Киеве. Его имя не называется. При этом мошенники проводили взыскания по поддельным исполнительным надписям нотариусов.

https://strana.ua/finance/300278-aferis ... anij-.html
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:48

Порно заказывали?

На Черниговщине коллекторы монтировали порно с должниками, если те не отдавали долг


В Черниговской области сотрудники коллекторской компании распространяли порноматериалы с должниками.

В интернете они собирали информацию о людях, которые брали кредиты, их семьях, друзьях и коллегах. Коллекторы звонили должникам и требовали отдать долг с угрозами.

Если те отказывались, злоумышленники с помощью специальных программ монтировали порнографическое видео с человеком и распространяли его в интернете.

Я бы усомнился, если бы не
источник
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:31

Пізнавальне відео в тему

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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:36

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Ну я уже прям не знаю... это ж на сколько надо быть "доверчивым"...

Черпанул тут на Лиге:

В Украине появился новый вид финансового мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам, сообщают о поступлении от них заявки на кредит, а после отказа от кредита предлагают назвать код из sms, чтобы "зафиксировать отказ"


А вот это ну прям смешно =) Плевать они хотели с большой колокольни на обращения с подобного рода проблемами...
Но для информации пусть болтается...


Что советуют в киберполиции
Если человек стал жертвой мошенников, необходимо обратиться в киберполицию по номеру 0 800 505 170 или с помощью формы обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Также в разделе "контакты" на сайте ведомства есть номера телефонов региональных подразделений киберполиции.

По тому же номеру телефона (0 800 505 170) можно узнать состояние рассмотрения поданного ранее электронного обращения или получить консультацию специалиста сервисной службы киберполиции (пн-пт 09:00 – 20:00). С этой же целью можно отправить электронное письмо на почтовый ящик: callcenter@cyberpolice.gov.ua.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:26

Буквально в суботу (!) звонила СБ (Служба Безпеки) від самого НБУ (!)
щодо заблокованих карт і іншої єрундістікі
говорина на рос. мові
До кінця розмову не довела, сама кинула трубку

Будьте обережні!

тел
+38 095 436 9844

PS Зайде говорити що це все фейк і не варто називати жодних даних ваших карт!
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