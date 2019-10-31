"Все взагалі починається з мрії. Я хочу сказати людям: просто повірте", - сказав Гончарук в прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
Дивися повний текст Просто повірте: Гончарук розповів про швидке економічне зростання.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:09
Просто повірте: Гончарук розповів про швидке економічне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Просто повірте: Гончарук розповів про швидке економічне зростання.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:09
Пора уже населению банки с водой перед телевизором ставить, как у Кашпировского. Мантрами премьера и прочей ЗЕ-команды она превратится в текилу.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:09
"Просто поверьте" слышим уже 28 лет!.
Это не уровень премьер - министра. Такое говорят в 1м-3м классах средней щколы. Где рассчеты, программа, заключение экспертов план, график.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:44
Re: Просто повірте: Гончарук розповів про швидке економічне.
Он предлагает верить в мечту. Ну а мы будем продолжать верить, что через несколько лет Гончарук будет уже не премьером, а "попередником".
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:49
посадіть бєню, усуньте авакова, розберіться з монополіями в комуналці, проведіть судову реформу справжню. і тоді розіпніться на хресті. може й повіримо.
рівень зацофаного клерка.
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