Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 29 лип, 2024 20:22
tester7336 написав: budivelnik написав: tester7336 написав:
рокфеллер бізнемен.
а ви кого трохи вище привели в приклад?
Коломойського цей створив Приват таким якого в світі немає..і що ? в нього цей приват забрали
Ще можу Тигипка, цей комсомолець створив ТАС...але нюанс, в момент коли Коломойський і Тигипко бавились в комерційні банки в Україні це було протизаконно бо існувало Промінвестбуд( вже точно не памятаю) і Ощад..а потім Україна...
і ще багатьох...
походу ви взагалі дупля не відбили що я хотів сказати тим висловом
ну нехай так і буде
Це ти дупля не дав в прикладах які я приводив про айтішныка чи ще когось..
Це брехня що ВСі перший мільйон заробили нечесно і я привыв тобі ті приклади
Ти прикинувся шлангом і вирішив схитрувати заявивши що прості айтішники чи воділи не рівня бізнесменам, що тільки бізнесмени погані..
Я тобі привів приклад Коломойського..який в основному розбагатів на ПРИВАТі зробивши ідеально хороший продукт..тобто його ПЕРШИЙ мільйон був віыдносно чесним (точно так само як і мільйон Тигипка)-але ти знову засмердів резиною...
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Додано: Пон 29 лип, 2024 20:38
budivelnik написав:
Я тобі привів приклад Коломойського..який в основному розбагатів на ПРИВАТі зробивши ідеально хороший продукт..тобто його ПЕРШИЙ мільйон був віыдносно чесним
чого ж він сидить вже рік в сізо?
чи перші мільйони були чесними а наступні мільярди стали не такими?
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Додано: Пон 29 лип, 2024 20:53
sergey_stasyuk555 написав: budivelnik написав:
Я тобі привів приклад Коломойського..який в основному розбагатів на ПРИВАТі зробивши ідеально хороший продукт..тобто його ПЕРШИЙ мільйон був віыдносно чесним
чого ж він сидить вже рік в сізо?
чи перші мільйони були чесними а наступні мільярди стали не такими?
Давайте ще раз
1 Якщо суспільство витрачає менше ніж споживає - значить воно розвивається і створює щось нове. ( проти цього будуть заперечення?
)
2 Так як суспільство складається з окремих членів , то буде вірним твердження
Той хто споживає менше ніж створює - є тим кориснішим для суспільства чим більша різниця між створеним і спожитим( проти цього я надіюсь також заперечень не буде ?
)
Так от
Єдиним хто в суспільстві створює реально( а не теоретично) більше ніж споживає-є підприємці...
А якщо глянути на пункт 2 , то чим більше підприємець вкладає - тим він вигідніший для суспільства( читай вигідніший для ВСІХ членів суспільства)
Але чи може підприємець будучи таким самим по ефективності своєї праці як і інші - споживати менше ніж створює?
Відповідь - не може
А як тоді розвиваються суспільства
Відповідь - підприємці заходять в сіру зону, яка не описана законами і там створюють нові правила..які через якийсь час описуються владою і перетворюються з напів-легальних в легальні.
Тому
Коли Коломойський створював Приват - він порушив море існуючих НА ТОЙ МОМЕНТ законів, але створив продукт яким зараз користуються практично всі...
Як би там не заявляв лампасник про відсутність людського фактора..але до КОЛОМОЙСЬКОГО ніде в світ щось подібне створене не було , а всі далі створені клони (типу МОНО) створювались бувшими працівниками Привату...
Таким чино
Для швидкого розвитку України (щоб догнати Захід) потрібно допомогати Коломойським коли вони створюють приват і не давати їм обкрадати приват...
Але у випадку гноблення на корню - то просто будете сидіти без привата.
Це хоч зрозуміло?
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Додано: Пон 29 лип, 2024 20:57
budivelnik написав:
Єдиним хто в суспільстві створює реально( а не теоретично) більше ніж споживає-є підприємці...
так нельзя. Школьный учитель ничего не создает материального но может из детей воспитать предпринимателей или эгоистов потребителей айфонов, бюджетных иждивенцев. Есть ценности разного порядка. Предприниматель может создавать контрафактную водку. Продавать сигареты. Кто из них с учителем полезнее?
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Додано: Пон 29 лип, 2024 21:01
andrijk777 написав: budivelnik написав:
є другий алгоритм
бідна країна+низькі податки=через 20 років=середня країна +середні податки=ще 20років=багата країна+великі податки
Лінь тобі багато писати, тому прокоментую тільки цей момент.
Так можна робити тільки в ТОП-країнах(або закритих країнах). В Україні таке не вийде тому що при таких умовах(низькі податки) окремі люди сильно розбагатіють і звалять за кордон(в ТОП-країни). Це фактично і відбувається. А з ТОП-країни валити нікуди.
Між-іншим в РФ це зрозуміли і хочуть в тій чи іншій мірі закрити країну.
тоді будуєм соціалізм, велкам бек в совок
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Додано: Пон 29 лип, 2024 21:04
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Єдиним хто в суспільстві створює реально( а не теоретично) більше ніж споживає-є підприємці...
так нельзя. Школьный учитель ничего не создает материального но может из детей воспитать предпринимателей или эгоистов потребителей айфонов, бюджетных иждивенцев. Есть ценности разного порядка.
Давайте ще раз
Якщо шкільний вчитель , за навчання дітей отримав свою платню і цю платню повністю витратив на себе...Що залишилось для Держави?
Адже за те що Вчитель навчив - йому сповна ЗАПЛАТИЛИ...
Просто спробуйте зрозуміти
Якщо ти щось зробив(операцію на серці, підмів подвіря, чи викопав яму) - то в ідеалі твоя робота оцінена вірно ( ти ж погодився за неї працювати)
І от якщо ти отримав 100% і цих же 100% витратив на своє існування- що залишилось нового?
А от якщо Вчитель , навчаючи дітей , отримав зарплату, частину якої витратив на своє існування а за іншу частину купив(створив) щось що дозволяє йому краще (ефективніше ) вчити - то він тоді і є мікропідприємцем.
Інший , більш зрозуміліший приклад
Хірург зробив операцію -все отримане за операцію витративна себе
в порівнянні
Хірург , зробив 100 операцій , витратив на себе гроші з 80 операцій, а за гроші з 20 операцій купив якийсь кріоніж який піднімає його ефективність на 20%...
Чи селянин
Спочатку працював плугом і все отримане зїдав
А потім вирішив і за 5 років відкладаючи купив тракторець , який відбив за ще 5 років і купив вже не китайську фіговину а Джон-Дір...
Я пояснив?
Коли прийняли за універсальне мірило - гроші, то пробувати вводити на це універсальне якісь додаткові умови - це прямий шлях до ще більшого бардаку і корупції...Гроші які отримує двірник і гроші які отримує вчитель - в магазині однакові, але двірник їх поміняє на горілку , а вчитель на книжку...і що тоді ? вводити коефіцієнти обміну горілка/книжка? і ці коефіцієнти враховувати при виплаті зарплати?
ПС
чим поганий підприємець( якщо поганий то ймовірність його банкрутства або увязнення-дуже висока) відрізняється від 30% населення України , яких вчили , надавали якусь меддопомогу, дотували громадський транспорт- а вони підсіли на горілку і не заробляють НАВІТЬ НА СЕБЕ...? і як враховувати зарплати тих вчителів що вчили цих 30% до зарплати вчителів які вчили мене?
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Додано: Пон 29 лип, 2024 21:30
budivelnik написав:
Коли прийняли за універсальне мірило - гроші, то пробувати вводити на це універсальне якісь додаткові умови - це прямий шлях до ще більшого бардаку і корупції...Гроші які отримує двірник і гроші які отримує вчитель - в магазині однакові, але двірник їх поміняє на горілку , а вчитель на книжку...і що тоді ? вводити коефіцієнти обміну горілка/книжка? і ці коефіцієнти враховувати при виплаті зарплати?
вы сами пришли к противоречию. Деньги были универсальным мерилом еще 100 лет назад, когда экономика была предельно материальна. Сейчас Больше половины экономики это услуги. ЗСУ, школы, вузы, больницы, комунальные службы, общественный транспорт, спортзал, бассейн, интернет - это услуги. Деньги ну очень условное мерило, почему шахтер или водитель автобуса зарабатывает меньше проститутки? Её труд более востребован? и таких почему очень много. Охранник в атб и телохранитель депутата, зарплата отличается в 100 раз. На деньги нельзя ориентироваться измеряя пользу. Чиновник берет взятки, много денег а пользы? Или сельский фельдшер на полставки, зарплата смешная а лечит целое село от всех болезней.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 29 лип, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 21:33
vitaliiangel написав:
Сейчас Больше половины экономики это услуги.
1 А за послуги - Ви чим платите ?
2 Якщо водій автобуса платить повії за годину роботи більше ніж йому платять за день... то хто буде його переконувати що він не правий? Ви ?
На якій підставі?
Тому ще раз
Все в цьому світі оплачується грошима.
Нобелівські Премії і людські органи легальні(тютюн/алкоголь) і нелегальні(героїн/кокаїн) наркотики......
То якого милого ми повинні винаходити велосипед? І хто буде вводити коефіцієнти що гроші повії беруться з коефіцієнтом 1до 5 від грошей журналіста
...
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Додано: Пон 29 лип, 2024 21:44
budivelnik написав:
Тому ще раз
Все в цьому світі оплачується грошима.
это не означает что это правильно. И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации. Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее?
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Додано: Пон 29 лип, 2024 21:45
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Тому ще раз
Все в цьому світі оплачується грошима.
это не означает что это правильно. И вы путаете оценку труда с его пользой. В идеале они должны совпадать. На практике зарплаты зависят не от пользы, а от финансовой возможности организации. Мой знакомый врач работает в гос. больнице и частной поликлинике. В гос 60 пациентов в день, зарплата 12 тыс. В частной 5-10 пациентов в день з/п 30 тыс. Неужели в частной он приносит больше пользы, или может там пациент платежеспособнее?
В другому випадку теж офіційно працює чи все ж таки сіра зп
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