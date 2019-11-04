Гончарук про зарплати вчителям

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук. https://news.liga.net/politics/news/gon ... hotelos-by
Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки просто за ідею (покликання)?!
І яка може бути якість освіти, коли всі ідейні професіонали звільняться, а залишаться тільки випускники педвишів або пенсіонери?!!
V2 написав:Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом?
Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук. https://news.liga.net/politics/news/gon ... hotelos-by
Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки на чистій ідеї?!
Главное, чтобы не понизили зарплаты учителям, за это борьба идет, вроде собрались отменить доплаты за проверки тетрадей и тд. Стране тяжело, реформы идут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
V2 написав:Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом?
Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук. https://news.liga.net/politics/news/gon ... hotelos-by
Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки на чистій ідеї?!
Главное, чтобы не понизили зарплаты учителям, за это борьба идет, вроде собрались отменить доплаты за проверки тетрадей и тд. Стране тяжело, реформы идут.
Шел двадцать девятый год реформ... стране становилось все тяжелее)))
... коротше, запитав я у жінки..... - каже, що ту всю куйню, хоче проштовхнути хтось від Голос-у! ... так що не всіх собак вішайТЕ на Зе!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!