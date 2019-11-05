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Гончарук про зарплати вчителям
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 05 лис, 2019 14:57
V2 написав:
Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки просто за ідею (покликання)?!
ЧТО?----ЗА СЧЕТ ЧЕГО - основной закон любого бюджета.
Что - повыш. зарплаты учителям. За счет чего? - ответа нет. Хоть Зе хоть Кучма хоть танцы с бубном. И да - тоже и пенсии и зарплаты медикам...
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Конрад Карлович
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:07
Конрад Карлович написав:
Что - повыш. зарплаты учителям. За счет чего?
"Просто треба перестати красти", - звучало у одній рекламній кампанії!
"Просто треба перестати трати кошти на шльондр", - додає вже сьогодні народ!
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V2
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:51
V2 написав:
Просто треба перестати трати кошти на шльондр", - додає вже сьогодні народ!
А типа раньше не тратили? И педиков в прошлых радах не было? И раньше не воровали?
Конкретное предложение в в виде строк бюджета? - то то и оно...
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:34
Конрад Карлович написав:
А типа раньше не тратили?
До чого тут раніше?
Мало ж бути "Кінець епохи жадібності" та "Кінець епохи брехні"!!!
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V2
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:07
По словам Гончарука, правительство намерено оптимизировать сеть школ в стране.
“Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы дети могли учиться в той школе, где есть квалифицированный учитель по каждому предмету и достаточное количество учебных материалов”, – сказал он.
Переводя на человеческий - число школ будут резко сокращать.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Сер 06 лис, 2019 14:23
V2 написав: Конрад Карлович написав:
А типа раньше не тратили?
До чого тут раніше?
Мало ж бути "Кінець епохи жадібності" та "Кінець епохи брехні"!!!
До вашей фразы "додає вже сьогодні
народ"
И кто Вам сказал что "Мало ж бути" ???
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