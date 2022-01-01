Дякую . Ну помилився я в назві трохи, а ви відразу давай знущатися ))
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:45
Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:20
Форумчани!
Маємо топновину для вкладників. У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник — це мобільний O.Bank, що працює на ліцензії Ідея Банку.
Відкриваючи гривневий «О.Депозит» на суму від 100 000 грн на 6, 9 або 12 місяців, ви отримуєте бонус до ставки банку — від 0,4% до 1%. Кошти виплачуються в гривні.
Щоб отримати бонус:
1️⃣ Заповніть заявку на сайті Finance.ua.
2️⃣ Підтвердьте розміщення депозиту.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:35
(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG.
Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»:
Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.
|