Хорошая возможность,нужны доп средства

Приветствую,
Подвернулась возможность хорошо заработать,а средств свободных не хватает.
Несмотря на вал предложений в телефоне оформить кредит/линию от разных банков,я их вообще не рассматривал.То есть абсолютно.
И не тянет,но где-то разжиться опред.суммой надо,поэтому...
Есть какие-то варианты без подтвержденного дохода?
Были депозиты и крупные поступления на мои счета в разных банках,хотя это наверное не играет роли.
На днях тут в ПУМБ зашел ,просто их карту приспичило открыть,менеджер по ходу дела предложила линию открыть,сразу макс лимит запросила-ну ессно отказано.
Как нубу правильно действовать ?
Заранее спс