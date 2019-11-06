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Хорошая возможность,нужны доп средства
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:31
Приветствую,
Подвернулась возможность хорошо заработать,а средств свободных не хватает.
Несмотря на вал предложений в телефоне оформить кредит/линию от разных банков,я их вообще не рассматривал.То есть абсолютно.
И не тянет,но где-то разжиться опред.суммой надо,поэтому...
Есть какие-то варианты без подтвержденного дохода?
Были депозиты и крупные поступления на мои счета в разных банках,хотя это наверное не играет роли.
На днях тут в ПУМБ зашел ,просто их карту приспичило открыть,менеджер по ходу дела предложила линию открыть,сразу макс лимит запросила-ну ессно отказано.
Как нубу правильно действовать
?
Заранее спс
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greentea
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Додано: Сер 06 лис, 2019 06:10
greentea, какая сумма?
Клиентом каких банков являетесь или являлись?
Есть банк, в котором есть стабильный оборот по карте от 2к грн?
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MASolomko
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:38
greentea
Частный займ под залог недвижимости или авто не рассматриваете? Если такой вариант подходит напишите на почту maxim.boiko98@gmail.com
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maxim_boiko
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Додано: Сер 06 лис, 2019 19:08
MASolomko
Сумма до 5К долларов пока интересует.
Счета в Укрсибе,ОТП,ПУМБ
Из тех,что ушли-Сведбанк,Укрсоц
Естественно,Приват в прошлом,где благополучно вср*л их кредитную карту году в 2005
Сейчас в осн Укрсиб,там пакет Ультра,движение бывает и до 200К грн только по картам,ну меньше 8К грн практически не бывает,кешбек кидают,линию окрыть предлагали ,но там ,как я понял ,без справки не обойтись.
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greentea
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:35
greentea написав:
Естественно,Приват в прошлом,где благополучно вср*л их кредитную карту году в 2005
Если подпортили из-за Привата свою историю в УБКИ, которая имеет большое количество партнёров, то так просто не отделаешься
greentea написав:
Сумма до 5К долларов пока интересует.
Альфа-Банк, Идея Банк, А-Банкhttps://finance.ua/credits/noinquiry-f
greentea написав:
движение бывает и до 200К грн только по картам,ну меньше 8К грн практически не бывает
Торговый оборот больше важен, он банку прибыль приносит.
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MASolomko
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