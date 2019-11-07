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Хорошая возможность,нужны
доп средства

Хорошая возможность,нужны доп средства
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:31

Хорошая возможность,нужны доп средства

Приветствую,


Подвернулась возможность хорошо заработать,а средств свободных не хватает.

Несмотря на вал предложений в телефоне оформить кредит/линию от разных банков,я их вообще не рассматривал.То есть абсолютно.
И не тянет,но где-то разжиться опред.суммой надо,поэтому...

Есть какие-то варианты без подтвержденного дохода?

Были депозиты и крупные поступления на мои счета в разных банках,хотя это наверное не играет роли.
На днях тут в ПУМБ зашел ,просто их карту приспичило открыть,менеджер по ходу дела предложила линию открыть,сразу макс лимит запросила-ну ессно отказано.


Как нубу правильно действовать :lol: ?

Заранее спс
greentea
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 06:10

Re: Хорошая возможность,нужны доп средства

greentea, какая сумма?

Клиентом каких банков являетесь или являлись?
Есть банк, в котором есть стабильный оборот по карте от 2к грн?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:38

greentea Частный займ под залог недвижимости или авто не рассматриваете? Если такой вариант подходит напишите на почту maxim.boiko98@gmail.com
maxim_boiko
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:08

MASolomko

Сумма до 5К долларов пока интересует.

Счета в Укрсибе,ОТП,ПУМБ
Из тех,что ушли-Сведбанк,Укрсоц

Естественно,Приват в прошлом,где благополучно вср*л их кредитную карту году в 2005

Сейчас в осн Укрсиб,там пакет Ультра,движение бывает и до 200К грн только по картам,ну меньше 8К грн практически не бывает,кешбек кидают,линию окрыть предлагали ,но там ,как я понял ,без справки не обойтись.
greentea
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:35

Re: Хорошая возможность,нужны доп средства

  greentea написав:Естественно,Приват в прошлом,где благополучно вср*л их кредитную карту году в 2005
Если подпортили из-за Привата свою историю в УБКИ, которая имеет большое количество партнёров, то так просто не отделаешься :(

  greentea написав:Сумма до 5К долларов пока интересует.
Альфа-Банк, Идея Банк, А-Банк
https://finance.ua/credits/noinquiry-f

  greentea написав:движение бывает и до 200К грн только по картам,ну меньше 8К грн практически не бывает
Торговый оборот больше важен, он банку прибыль приносит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:48

MASolomko


Спасибо!

В УБКИ очиститься можно только погашением?

Срок давности и хранения истории не играет роли?
greentea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:24

Re: Хорошая возможность,нужны доп средства

greentea, если просрочка 90 дней и больше, то стоит лучше ждать истечения 10 лет с момента закрытия проблемного договора (запись из кредитной истории удаляется через это время).

Ну, ещё можно взять кредит и закрыть его досрочно — тоже немного улучшить историю. Но это надо иметь связи с банком, который хорошо сотрудничает с бюро (делится с ним инфо).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:22

MASolomko

Спасибо!

Будем фиксить
greentea
 
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