Кабінет міністрів передбачив 250 млн грн.
Дивися повний текст В Україні з'явиться Фонд національного багатства.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 14:18
В Україні з'явиться Фонд національного багатства
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться Фонд національного багатства.
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:18
..ну норвеги в аналоигчный свой фонд складывали доходы от добычи углеводородов и селедки в северных морях..а мы че туда скидывать станем?!...
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:34
Да уж, целых 10 млн долларов "богатства" нации в 40 миллионов человек, по 25 центов на человека. Из них на административные расходы 90% уйдет.
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:53
Сейчас наш главный источник дохода - это "работорговля". Экспортируем с госпредприятий на запад рабочую силу, а также членов их семей, получаем возмещение по НДС и складываем ее в этот фонд. Не благодарите!
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:24
Налоги на недра сократили .... а подоходный увеличили в бюджете 2020. Как то так!
Додано: Сер 06 лис, 2019 19:22
Re: В Україні з'явиться Фонд національного багатства
Тобто еквівалент 10-ти млн доларів?.. Зелені маразматики
Додано: Сер 06 лис, 2019 19:58
Это российский вариант.Всё будет разворовано,для этого и создаётся новая схема дерибана.Главное,назвать красиво.
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