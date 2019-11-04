В Україні з'явиться Фонд національного багатства

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:04
хоть что-то можно не копировать у мокшандии???
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swan forever
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:34
swan forever Ух, обогатимся, аж по 10 гривень на человека. В нищенской "мокшандии" всего то 3 753 млрд рублей, что эквивалентно 65 млрд долл. США
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Vovick
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Додано: Чет 07 лис, 2019 07:49
Зачем управляющей компании такой большой уставной капитал????
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olegpm16
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