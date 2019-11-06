RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент пообіцяв погасити
борги із зарплати на...

Президент пообіцяв погасити борги із зарплати на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 05:17

Президент пообіцяв погасити борги із зарплати на...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський пообіцяв найближчим часом погасити заборгованість із заробітної плати на підприємствах, що входять до складу державного концерну «Укроборонпром».

Дивися повний текст Президент пообіцяв погасити борги із зарплати на \"Укроборонпромі\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91732
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 05:17

"долги по зарплате на 43 предприятиях составляют 450 млн грн. С учетом налогов эта сумма составляет 1,1 млрд грн, а вместе со спецпенсиями – 1,5 млрд грн.

Также он отметил, что новое руководство концерна планирует погасить долги по зарплате в течение шести месяцев."


Согласно ст. 175 УК Украины безосновательная невыплата заработной платы, задержка выплаты гражданам более чем за один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия, организации, учреждения независимо от формы собственности, - наказывается штрафом от 100 до 300 НМДГ или лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или исправительными работами на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.


Так кого то посадят или опять про весну расскажут и на этом все? :evil:
Абромявичусу предлагаю до полного погашения зп тоже не выдавать :twisted:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6140
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2892 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплатні борги на підприємствах Укроборонпрому досягли...
R2 » Сер 06 лис, 2019 09:16
4 165
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 14:45
RomanTik
Як зростатимуть зарплати у найближчі три роки - прогноз...
R2 » Сер 06 лис, 2019 12:37
2 51
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 14:18
Gastarbaiter
Президент доручив до кінця року відокремити ГТС від...
R2 » Сер 06 лис, 2019 11:13
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 11:13
alexander_khirhyalan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.