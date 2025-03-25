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Зарплати держслужбовців
зросли: де отримують найбільше

Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:35

Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше

Пропонуємо до обговорення:
Від початку року середня зарплата працівників центральних державних органів зросла на 19,3%. У травні цей показник становив 58,8 тис. грн проти 49,3 тис. грн у січні.

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Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:36

Ця інформація не відповідає дійсності, запитайте про зарплати працівників територіальних управлінь Пенсійного фонду України де зарплата 12 тис грн. При цьому у цих держслужбовців велика кількість заборон і обмежень, які поширюються на держслужбовців
a_torshyna
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 04:51

Працівники Держпродспоживслужби отримають по 12000 зарплати. Про яке зростання йде річ? Люди звільняються через неможливість жити на ці копійки. Ще й купа обмежень та заборон, а вимоги при прийомі на роботу - вища фахова освіта, досконале володіння мовою, етикет держслужбовця - і все це "в пределах сумми".
olgafito2312
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