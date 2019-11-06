Президент пообіцяв погасити борги із зарплати на...

"долги по зарплате на 43 предприятиях составляют 450 млн грн. С учетом налогов эта сумма составляет 1,1 млрд грн, а вместе со спецпенсиями – 1,5 млрд грн.
Также он отметил, что новое руководство концерна планирует погасить долги по зарплате в течение шести месяцев."
Согласно ст. 175 УК Украины безосновательная невыплата заработной платы
, задержка выплаты гражданам более чем за один месяц
, совершенная умышленно руководителем предприятия, организации, учреждения независимо от формы собственности
, - наказывается штрафом от 100 до 300 НМДГ или лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или исправительными работами на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Так кого то посадят или опять про весну расскажут и на этом все?
Абромявичусу предлагаю до полного погашения зп тоже не выдавать