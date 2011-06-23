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Налогообложение
иностранных ценных бумаг.

Налогообложение иностранных ценных бумаг.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:51

Налогообложение иностранных ценных бумаг.

Здравствуйте.

Я новичок на фондовом рынке. Открыл счет в Interactive brokers. Столкнулся с коллизией в налоговом кодексе касательно налогообложения операций покупки/продажи ценных бумаг (акций) иностранных эмитентов. В этом вопросе налог на дивиденды пока рассматривать не будем, только покупка/продажа. Есть две статьи НКУ - первая 170.2 (инвестиционная прибыль), по которой налог я должен заплатить лишь с разницы между покупкой и продажей ЦБ и вторая - ст. 170.11 (иностранные доходы), по которой налогом облагается весь доход! Сталкивался во множестве источников, где упоминалась эта проблема, например: http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100014187-36-10

Меня интересует, кто как декларирует доходы от продажи акций иностранных компаний и как платит налог. Интересует опыт возможных судебных разбирательств.
Phargelm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:16

Re: Налогообложение иностранных ценных бумаг.

все просто.
завел например туда 10к, через неделю решил вывести эти 10к --- значит заплатит 19.5%. получил 8050 даже если не торговал.

т.е. другими словами платишь всегда налоги с суммы которую выводишь
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:21

Phargelm

в ІБ ще є дуже цікава галочка про подвійне оподаткування!
якщо акції американські - штати автоматом заберуть у вас податок, прийдеться платити і там і тут
щоб цього не було треба коректно заповнювати формуляри ІБ

взагалі краще питання такого роду задавати в профільній гілці :arrow:

/topic178481.html?start=770
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:14

  PS4 написав:все просто.
завел например туда 10к, через неделю решил вывести эти 10к --- значит заплатит 19.5%. получил 8050 даже если не торговал.

т.е. другими словами платишь всегда налоги с суммы которую выводишь


А если завел 10 а вывел 2?и ещё 20 через 2 года?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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