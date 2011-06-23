Налогообложение иностранных ценных бумаг.

Я новичок на фондовом рынке. Открыл счет в Interactive brokers. Столкнулся с коллизией в налоговом кодексе касательно налогообложения операций покупки/продажи ценных бумаг (акций) иностранных эмитентов. В этом вопросе налог на дивиденды пока рассматривать не будем, только покупка/продажа. Есть две статьи НКУ - первая 170.2 (инвестиционная прибыль), по которой налог я должен заплатить лишь с разницы между покупкой и продажей ЦБ и вторая - ст. 170.11 (иностранные доходы), по которой налогом облагается весь доход! Сталкивался во множестве источников, где упоминалась эта проблема, например:
Меня интересует, кто как декларирует доходы от продажи акций иностранных компаний и как платит налог. Интересует опыт возможных судебных разбирательств.