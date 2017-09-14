RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:18

  Banderlog написав:
  Shaman написав:бо знаю інші історії - хочеш електриком працювати - то диплом трудова й В1. В2 так не вимагають. немає В1 - в іншому місці можуть взяти - але лише на мінімалку.

найбільш цікаво, що казки про Європу розповідають люди, які цим ніколи в житті не займались. а історії з інтернету переповідати - багато розуму не треба. на форумі навіть профі є з цього :lol:

ага, розкажи закарпатцям як в європу їздити на заробітки ... балабол :lol:

а ви не плутайте поїхав на заробітки, й поїхав в еміграцію. сперечаємось аби посперечатись, навіть не думаючи?

хтось з присутніх хоче сказати, що в Німеччині можна влаштуватися на нормальну роботу без сертифікату мови? скажіть, якщо я неправий. й приклад, що без нього пропонували мінімальну зп - він же з життя...
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:18

  Shaman написав:
  katso написав:Ха, класно в сторону ушел :lol:
напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Ты написал "если б хотели то что мешало им выехать до войны"
Я написал что и так до войны многие выехали, привел в пример сокращение населения на 10 миллионов
Ты парировал что это не украинцы а проживающие на территориии УССР россияне
Я сказал что они все равно участвовали в экономике страны которой все равно украинец ты, татарин или еврей пока ты тут работаешь

И дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил" :roll: Или как это еще понимать этот патриотический пост
"Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть"

......
а чого не їхали раніше - ніхто на це питання не відповідає.

Та я ж тебе только сегодня раза два писал ответ: потому не ехали, что в этой стране кордоны еще ни разу не запирали. Теперь же народ "намек" поймёт...
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:26

Біблійний сюжет

  fox767676 написав:Трамп посеред нас!
Блага звістка з нескорених Броварів

Біблійний сюжет
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:33

в граніт

  fox767676 написав: "скажите что строить капитализм - построю , социализм - построю, технократу все равно" . но тратить жизнь на стройку д*л*бизма - выше человеческих сил.

на скрижалі
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Біблійний сюжет

біблія взагалі доволі діалектичне чтиво
якщо стародавні греки та індійці започаткували логіку, то євреї спромоглися на якусь подобу прото-діалектики
там є і подвійне заперечення і боротьба та єдність протилежнстей
я в дитинстві ,коли зламав телеприставку,читав як біблію так і ХРЕСТоматію по партійному будівництву. Ну суперечки Павла і Петра дуже схожі на дискусію Леніна з Троцьким, Даном та Аксельродом на 2му зїзді.
А вже у 18 років написав програму на Delphi щоб прорахувати число звіра
Ого, делфі до сих пір в строю
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

німецький канцлер на прикладі гітлера показує, чим небезпечно загравання з путіним
Мерц порівнює вторгнення росії в Україну з анексією Гітлером Австрії та частину Чехословаччини у 1938 році. Політика "умиротворення" не спрацювала:

Було б правильніше використати 1938 рік як історичну аналогію.

Насправді, це була та картина, яку ми мали б побачити ще у 2014 році. І що найпізніше, з 2022 року ми знаємо, що це агресивна війна росії проти України, проти Європи. І якщо Україна впаде, то він не зупиниться.

Так само, як у 1938 році Судетської області було недостатньо. путін не зупиниться.

Хто сьогодні ще вірить, що йому цього вже цілком вистачить, то й нехай дуже уважно проаналізує його стратегії, його документи, його промови, його виступи

Ні, любі друзі, тут йдеться про фундаментальну зміну кордонів у Європі, відновлення колишнього радянського союзу в його старих межах з масовою загрозою, зокрема військовою, для тих країн, які колись належали до цієї імперії.

Тому, на мій погляд, найважливіший пріоритет, який ми зараз маємо виконати у сфері зовнішньої та безпекової політики, по-перше, щоб ми це усвідомили.

По-друге, щоб ми продовжували надавати допомогу Україні, щоб ми це не ставили під сумнів, щоб ми пов'язали це з єдністю Європи.

Я ще раз долучаю Британію до цих стратегічних напрямків, щоб ми намагалися зберегти НАТО та Західний Альянс, якомога довше, але щоб ми також інвестували у власну обороноздатність, аби знову спрацювало стримування.

це не просто іронія доля, це я навіть не знаю. Німеччина отримала правильний досвід. а руські - ні...
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

можна лише погодитися - рожеві поні
Поки європейські країни відновлюють свою оборонну промисловість, щоб допомогти Україні, Ґрета Тунберг разом із італійськими ультралівими союзниками запускає кампанію проти "мілітаризації" Європи

"Переозброєння ЄС", за їхньою логікою, не має народної підтримки, бо суспільству нібито "не потрібні" війна та зброя.

Вони стверджують, що аргумент "зовнішньої загрози" не працює, тому витрати на оборону намагаються виправдати економічною необхідністю.

Останній капіталіст
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 00:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Брехня
Тут в молоді є житло яке їм перейде в спадок від дідусів/бабусь
+ є житло в якому вони живуть з батьками ( тобто точно не потрібна оренда для БІЛЬШОСТІ молоді)
А за кордоном ?
А оренда житла за кордоном це від 50 до 120% середньомісячного доходу в місті
Тому Флер права
Для того щоб мати ману небесну десь... треба щоб тобі її там ДВА покоління створювали.
  katso написав:И дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил"
Ти свої хворі фантазії - мені не приписуй
1 Де я писав що буду жити з НАХОМЯЧЕНОГО ?
Я писав
Людина САМОСТІЙНО для себе створює все що споживає під час створення..
Тому те що якась кількість поїде кудись - тим хто залишиться тут- пофігу...
2 Я Пенсіонер , тому по визначенню повинен жити з нахомяченого... І так як не залежу від пенсії .. то не залежу від того що ти втечеш і залишиш свого тата/маму без пенсії... але ж це ТВІЙ а не мій вибір.
То чого я за кожного уро..да повинен переживати? Хай за нього його батьки голодаючи-переживають.
