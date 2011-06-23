Налогообложение иностранных ценных бумаг.

Я новичок на фондовом рынке. Открыл счет в Interactive brokers. Столкнулся с коллизией в налоговом кодексе касательно налогообложения операций покупки/продажи ценных бумаг (акций) иностранных эмитентов. В этом вопросе налог на дивиденды пока рассматривать не будем, только покупка/продажа. Есть две статьи НКУ - первая 170.2 (инвестиционная прибыль), по которой налог я должен заплатить лишь с разницы между покупкой и продажей ЦБ и вторая - ст. 170.11 (иностранные доходы), по которой налогом облагается весь доход! Сталкивался во множестве источников, где упоминалась эта проблема, например: http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100014187-36-10
Меня интересует, кто как декларирует доходы от продажи акций иностранных компаний и как платит налог. Интересует опыт возможных судебных разбирательств.
в ІБ ще є дуже цікава галочка про подвійне оподаткування! якщо акції американські - штати автоматом заберуть у вас податок, прийдеться платити і там і тут щоб цього не було треба коректно заповнювати формуляри ІБ
взагалі краще питання такого роду задавати в профільній гілці
Phargelm написав:Меня интересует, кто как декларирует доходы от продажи акций иностранных компаний и как платит налог. Интересует опыт возможных судебных разбирательств.
если оставить за скобками этику законопослушного гражданина, который не уклоняется и всё декларирует, то ключевым, на мой взгляд, есть вопрос: видит налоговая выплату от ИБ или нет, другими словами, уведомил ли ИБ вашу налоговую о выплате. мониторить сие возможно в личном кабинете на сайте ГФС. лаг времени - 20-25 дней месяца, следующего за окончанием квартала. можно провести эксперимент: вывести $10 и проверить. предполагаю, что налоговая ничего не увидит. тогда у вас останется проблема выбора: декларировать и платить или не декларировать.
зы. знаю, что многие коллеги выбрали второй вариант в ситуации со сквизами в 2018г.
Yuri_T написав: видит налоговая выплату от ИБ или нет, другими словами, уведомил ли ИБ вашу налоговую о выплате. мониторить сие возможно в личном кабинете на сайте ГФС. лаг времени - 20-25 дней месяца, следующего за окончанием квартала. можно провести эксперимент: вывести $10 и проверить. предполагаю, что налоговая ничего не увидит.
выводил с IB для интереса штуку баксов (заводил чуть менее 10, частями) - никто ничего не видел, проверил по кабинету пл податей - все чисто. так что PS4 ака риспект00 видимо не в теме. думаю, что вопросы начнутся если сумма овер 150кгр за раз.