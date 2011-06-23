RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Налогообложение
иностранных ценных бумаг.

Налогообложение иностранных ценных бумаг.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 18:13

Налоги

Всем привет. Появилось видео с детальными объяснениями от Налоговой по поводу налогообложения инвестиций на иностранных фондовых биржах.

Если коротко - налогом в размере 19.5% облагается ВСЕ выведенные с биржи средства. То есть, даже если вы купили 100 акций по 10$ и продали их по 5$, то, получив УБЫТОК в размере 500$ вы всё равно должны заплатить налог на оставшиеся 500$, если выведете их с биржи! (по курсу доллар/гривна на момент операции)

Вот ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=UMJXnLo-b-I

В связи с этим - вопрос: есть ли тут на форуме люди, которые декларируют доходы от операций на бирже и оплачивает с них налоги?
Если нет - каким образом лучше выводить средства с биржи?
reg2f
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:25

Re: Налогообложение иностранных ценных бумаг.

вы можете ничего не подавать, это на ваш риск.
но это может всплыть и через год и через 5 лет и тогда вы заплатите штраф умноженный на количество просроченных дней. читайте законодательство

поэтому - если вы завели...лучше не выводить, пока законодательтво не поменяется
имхо
PS4
 
Повідомлень: 350
З нами з: 26.12.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:58

Re: Налогообложение иностранных ценных бумаг.

  reg2f написав:Появилось видео с детальными объяснениями от Налоговой

Видео не от налоговой, а от какого-то очередного блохера.

  reg2f написав:Если коротко - налогом в размере 19.5% облагается ВСЕ выведенные с биржи средства.

Вывод блохера прямо противоречит норме налогового кодекса
164.2.9. інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу;
...
170.2.1. Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
...
170.2.3. Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку за правилами, встановленими цією статтею, виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 593
З нами з: 06.08.19
Подякував: 132 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продажа иностранных акций. Документы
Anonymous » Чет 03 бер, 2011 17:45
1 3943
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 чер, 2011 12:14
ackp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron