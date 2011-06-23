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иностранных ценных бумаг.

Налогообложение иностранных ценных бумаг.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 18:13

Налоги

Всем привет. Появилось видео с детальными объяснениями от Налоговой по поводу налогообложения инвестиций на иностранных фондовых биржах.

Если коротко - налогом в размере 19.5% облагается ВСЕ выведенные с биржи средства. То есть, даже если вы купили 100 акций по 10$ и продали их по 5$, то, получив УБЫТОК в размере 500$ вы всё равно должны заплатить налог на оставшиеся 500$, если выведете их с биржи! (по курсу доллар/гривна на момент операции)

Вот ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=UMJXnLo-b-I

В связи с этим - вопрос: есть ли тут на форуме люди, которые декларируют доходы от операций на бирже и оплачивает с них налоги?
Если нет - каким образом лучше выводить средства с биржи?
reg2f
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:25

Re: Налогообложение иностранных ценных бумаг.

вы можете ничего не подавать, это на ваш риск.
но это может всплыть и через год и через 5 лет и тогда вы заплатите штраф умноженный на количество просроченных дней. читайте законодательство

поэтому - если вы завели...лучше не выводить, пока законодательтво не поменяется
имхо
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:58

Re: Налогообложение иностранных ценных бумаг.

  reg2f написав:Появилось видео с детальными объяснениями от Налоговой

Видео не от налоговой, а от какого-то очередного блохера.

  reg2f написав:Если коротко - налогом в размере 19.5% облагается ВСЕ выведенные с биржи средства.

Вывод блохера прямо противоречит норме налогового кодекса
164.2.9. інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу;
...
170.2.1. Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
...
170.2.3. Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку за правилами, встановленими цією статтею, виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  reg2f написав:Появилось видео с детальными объяснениями от Налоговой

Видео не от налоговой, а от какого-то очередного блохера.

  reg2f написав:Если коротко - налогом в размере 19.5% облагается ВСЕ выведенные с биржи средства.

Вывод блохера прямо противоречит норме налогового кодекса
164.2.9. інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу;
...
170.2.1. Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
...
170.2.3. Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку за правилами, встановленими цією статтею, виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.


молодец. процетировал закон но не те пункты:)

170.11. Оподаткування іноземних доходів.

170.11.1. У разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, крім доходів, визначених підпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, які оподатковуються за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, а також крім доходів, визначених підпунктом 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:44

PS4
А я и не говорил что инвестиционный доход облагается по какой-то иной ставке чем там что указана в 167.1, тоесть 18%.

Тут нет фразы которая бы давала повод считать что инвестиционный доход от зарубежных инвестиций считается как-то по особенному, не так как местный.

П.С.
Ну и не могу не отметить что ты сделал вид что не заметил расхождение между "видео от налоговой" и "видео от блохера".
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:00

Re: Налогообложение иностранных ценных бумаг.

ты читать не умеешь?
в зарубежных доходах ты платишь налог с дохода а расходы никого не волнуют

или надо каждое слово разжевать? )))
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:08

  Phargelm написав:Здравствуйте.

Я новичок на фондовом рынке. Открыл счет в Interactive brokers. Столкнулся с коллизией в налоговом кодексе касательно налогообложения операций покупки/продажи ценных бумаг (акций) иностранных эмитентов. В этом вопросе налог на дивиденды пока рассматривать не будем, только покупка/продажа. Есть две статьи НКУ - первая 170.2 (инвестиционная прибыль), по которой налог я должен заплатить лишь с разницы между покупкой и продажей ЦБ и вторая - ст. 170.11 (иностранные доходы), по которой налогом облагается весь доход! Сталкивался во множестве источников, где упоминалась эта проблема, например: http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100014187-36-10

Меня интересует, кто как декларирует доходы от продажи акций иностранных компаний и как платит налог. Интересует опыт возможных судебных разбирательств.


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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:37

  PS4 написав:ты читать не умеешь?
в зарубежных доходах ты платишь налог с дохода а расходы никого не волнуют

Зарубежная инвестиционная прибыль оплачивается как инвстиционная прибыль - вот и все что говорит данная статья. По той же ставке которая применяется для обычной инвестиционной прибыли. Ты где-то нашел там правило которое говорит что остальные статьи не применяются при определении дохода?

По твоей странной логике и деньги которые отдыхающий вернул в страну в своем кошельке - тоже облагаются налогом 18%. Но это не так и никакому налоговику такое в голову не пришло. А еще по твоей логике получается что деньги заработанные зарубежом тоже облагаются подоходным налогом 18% даже если налоги с этого заработка уплачены. А ещё по твоей логике получается что деньги помещенные на счет зарубежного банка тоже облагаются подоходным налогом по ставке 18%. Даже если они лежали на текущем счету и на них не начислялись никакие проценты. Подумай об этом.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:51

Ты опять говоришь о прибыли а закон говорит о доходе.
Да, любой доход из за рубежа облагается налогом, даже если они лежали на счету и вернулись - это доход!
Да, это бред
Да, налоговая любит потом любить во всех позах тех кто не уплатил налог
Подумай над этим
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:55

Re: Налогообложение иностранных ценных бумаг.

  PS4 написав:Ты опять говоришь о прибыли а закон говорит о доходе.

Потому что именно инвестиционная прибыль определена как один из видов налогооблагаемого дохода. Специально для инвестиций в ценные бумаги.

Для ивестиций к примеру в криптовалюту такого исключения нет и с этих инвестиций надо платить по полной 18% от общей суммы проданной криптовалюты.

А вот для ценных бумаг прописали отдельное правило. И статья про иностранных доход это правило не отменяет.
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